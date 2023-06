Fino al 7 luglio lavori sulla strada provinciale 174 a Rivalta

Saranno in vigore anche il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso per il periodo.

" La Città metropolitana di Torino ha previsto l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km/h - spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - in un tratto stradale molto trafficato, dove per diverse ragioni non abbiamo potuto intervenire prima, nonostante la consapevolezza dell'urgenza. I nostri tecnici della viabilità sono impegnati per risolvere le situazioni più impellenti, dopo che il maltempo ha peggiorato ulteriormente diversi tratti del fondo stradale".