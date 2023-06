Gli rubano l’e-bike, la riconosce e la insegue lungo la Provinciale 161

Ha riconosciuto l’e-bike che le era stata rubata domenica, sulla strada Provinciale 161, in quel momento condotta da un trentatreenne nigeriano con residenza a Trapani ma che dimora a Torre Pellice. Dopo averlo inseguito fino in piazza San Martino, ha ottenuto la restituzione della bicicletta grazie all’intervento della polizia locale di Torre Pellice.

È accaduto ieri, martedì 20 giugno, durante la mattinata. L’e-bike, del valore di circa 6.000 euro, era stata rubata nel pomeriggio di domenica 18 giugno in un capannone di via Primo Maggio a Luserna San Giovanni. I ladri si erano introdotti nel locale sfondando un’uscita di sicurezza.

Martedì mattina, mentre seguiva, a bordo della propria auto, lungo la Provinciale, la bici rubata, l’uomo ha composto il numero unico d’emergenza 112 e la chiamata è stata dirottata sul comando della polizia locale di Torre Pellice. Gli agenti hanno raggiunto il proprietario e il trentatreenne nigeriano in piazza San Martino, davanti alla chiesa, dove questo aveva accostato. La bici elettrica è stata restituita al proprietario e il trentatreenne è stato interrogato al comando della polizia locale e deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione. Proseguono le indagini per legare i fatti al furto avvenuto a Luserna San Giovanni domenica pomeriggio.