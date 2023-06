A Ginevra il Congresso Mondiale delle Camere di commercio

Dopo Sydney, Rio de Janeiro e Dubai, torna in Europa il Congresso Mondiale delle Camere di commercio che si è aperto oggi a Ginevra con 1.500 partecipanti, provenienti da più di 100 paesi e oltre 80 relatori. L’evento, che si era tenuto a Torino nel 2015, rappresenta un importante momento di aggiornamento sui principali trend economici mondiali, oltre che di networking internazionale e scambio di buone pratiche tra enti camerali di tutto il mondo.

Il tema centrale di questa 13a edizione del Congresso è "Achieving peace and prosperity through multilateralism", un’ampia riflessione sul ruolo della cooperazione internazionale e delle istituzioni nella promozione di uno sviluppo economico mondiale sostenibile e inclusivo. Il forum indagherà i rapidi cambiamenti del mercato globale, proponendo strategie e soluzioni soprattutto per le pmi, affinché affrontino con successo le sfide e le nuove opportunità del mercato.

“Siamo presenti a Ginevra con una delegazione istituzionale e uno spazio espositivo per rinsaldare relazioni internazionali e importanti legami già ben avviati che, grazie all’ampia comunità delle Camere di commercio, possono permettere alle nostre pmi di essere più connesse e quindi più competitive– spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino, già membro dell'Executive Council di ICC e dall’anno scorso vice-Presidente della World Chamber Federation per il triennio 2022-2025, con delega all’Europa. – Porteremo poi all’attenzione dei prestigiosi delegati internazionali le nostre aziende eccellenti e le potenzialità in un’ottica di attrazione investimenti e visibilità del territorio”.

In occasione della tredicesima edizione del World Chambers Congress è stata promossa dalla Camera di commercio di Torino anche una collaborazione con Lavazza Group: il Presidente Giuseppe Lavazza interverrà in qualità di Keynote speaker nella plenary session “Understanding supply Chain Responsability”, dedicata a una gestione sostenibile delle filiere produttive che garantiscano una crescita inclusiva e sostenibile di tutti gli attori coinvolti. Il tema verrà discusso con relatori di altissimo profilo, tra cui il Direttore Generale di ILO (International Labour Organization), Gilbert F. Houngbo.

La Camera di commercio di Torino promuoverà, inoltre, le eccellenze del settore agro-food piemontese nell’ambito del programma sociale congressuale, coinvolgendo le aziende attive sui progetti Maestri del Gusto di Torino e provincia e Savor Piemonte, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’Accademia di cucina Italian Food Style Education (IFSE), la Camera di commercio italiana in Svizzera e Lavazza, in una serata in programma domani 22 giugno.

Per la Camera di commercio di Torino la presenza al WCC di Ginevra ha infine anche l’obiettivo di presentare ai delegati internazionali i prossimi eventi in programma in città tra cui il Congresso Internazionale della IWEC Foundation, network di imprenditrici internazionali, che si terrà a Torino dal 5 al 7 novembre 2023.

Che cos’è ICC - World Chambers Federation

La World Chambers Federation fa parte dell’ICC-International Chamber of Commerce. L’ICC, nata nel 1919, include nella sua rete oltre 6 milioni di imprese, Camere di commercio ed organizzazioni imprenditoriali presenti in oltre 130 Paesi. Promuove un sistema aperto di commercio e investimenti attraverso l'iniziativa privata quale fattore determinante di produttività e di benessere e opera come portavoce degli interessi delle imprese presso le più autorevoli sedi internazionali, come ONU, WTO, WCO e G20.