Manutenzione antincendio: un’attività fondamentale per la sicurezza di persone e cose

La manutenzione antincendio è un’attività fondamentale per la sicurezza di persone, cose ed edifici; purtroppo, molto spesso viene superficialmente etichettata come un mero obbligo di legge; in realtà non è così ed è auspicabile che, con il passare del tempo, la cultura della sicurezza venga sempre più compresa e apprezzata. È vero che gli interventi di manutenzione comportano dei costi, ma si tratta pur sempre di un piccolo prezzo da pagare se si pensa a quanto una corretta protezione antincendio possa risultare indispensabile, qualora si verifichi un incendio in un’azienda, in un condominio, in un grande edificio commerciale, in un hotel ecc.

In cosa consiste la manutenzione antincendio?

Quando si parla di manutenzione antincendio – come quella per esempio fornita da aziende come XFIRE – si fa riferimento a varie attività pianificate e periodiche che devono essere effettuate affinché si possa garantire che i sistemi e le attrezzature antincendio (come per esempio estintori, porte tagliafuoco, impianti di rilevazione fumi e impianti di spegnimento) siano in condizioni operative ottimali. La corretta manutenzione antincendio è essenziale per assicurare che i sistemi di protezione antincendio siano pronti all'utilizzo in caso di emergenza e che, ovviamente, siano conformi alle normative di sicurezza antincendio.

Manutenzione antincendio: aspetti principali

La manutenzione antincendio prevede vari aspetti fra i quali si possono ricordare principalmente i seguenti:

ispezioni periodiche : è importantissimo che siano effettuate regolari ispezioni per verificare le condizioni di funzionamento degli impianti e delle attrezzature antincendio. Ciò può includere ispezioni visive, test funzionali e controlli delle prestazioni.

: è importantissimo che siano effettuate regolari ispezioni per verificare le condizioni di funzionamento degli impianti e delle attrezzature antincendio. Ciò può includere ispezioni visive, test funzionali e controlli delle prestazioni. Manutenzione delle attrezzature : le varie attrezzature antincendio, come estintori, idranti, sprinkler, allarmi antincendio, sistemi di rilevamento del fumo ecc. devono essere sottoposte a manutenzione periodica. Ciò può comportare l'ispezione, la pulizia, la sostituzione delle parti danneggiate od obsolete nonché la ricarica degli estintori.

Verifiche dei sistemi di protezione antincendio : i sistemi di protezione come i sistemi di sprinkler o gli impianti di estinzione a schiuma, devono essere testati con regolarità per garantire che siano in grado di rispondere in modo efficace a un eventuale incendio. Ciò può includere test idraulici, simulazioni di incendi o test funzionali dei sistemi di controllo.

Manutenzione dei sistemi di evacuazione : I sistemi di evacuazione, come le vie di fuga, le porte antincendio e i sistemi di illuminazione di emergenza, devono essere sottoposti a manutenzione per garantire che siano liberi da ostacoli, funzionanti correttamente e ben visibili in caso di emergenza.

Registrazione e documentazione : tutte le attività di manutenzione antincendio devono essere documentate in modo accurato. Questo include registri di ispezione, report di manutenzione, certificati di conformità e altre informazioni pertinenti.

La manutenzione antincendio deve essere eseguita da personale qualificato, in conformità con le norme di sicurezza antincendio e le prescrizioni delle autorità competenti. In particolare il DECRETO 1° settembre 2021 cosiddetto “DECRETO CONTROLLI”. Doveva entrare in vigore il 25 Settembre 2022, è stato prorogato al 25 settembre 2023 e stabilisce i criteri generali per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività.

Questo significa che non ci si può rivolgere ad aziende che non dispongono di tecnici specializzati e qualificati! I tecnici XFIRE, tutti qualificati in base alla recentissima normativa di riferimento, analizzano le norme tecniche e stabiliscono le fasi e la periodicità delle visite, nonché le varie operazioni di verifica e le documentazioni necessarie. Una volta terminati gli interventi e i controlli, i tecnici provvedono a fornire la documentazione e i certificati che confermano che i lavori sono stati effettuati nel rispetto della normativa.

Al di là degli obblighi di legge è importante capire che la manutenzione antincendio garantisce la sicurezza delle persone, la protezione degli edifici e di quanto in esso contenuto nonché la riduzione delle perdite finanziarie; gli incendi, infatti, possono causare danni particolarmente ingenti alle strutture, alle attrezzature e alle forniture degli edifici. Si deve poi considerare che la manutenzione antincendio è importante anche in ottica preventiva perché consente di individuare potenziali problemi o malfunzionamenti prima che si verifichino incendi, consentendo interventi tempestivi per risolvere i problemi e ridurre il rischio di incendi accidentali.