Torna Esperienze Artigiane sul Palco: si parte con il concerto mistico per Battiato con Cristicchi a Savigliano (VIDEO)

Prosegue anche nel 2023 l’iniziativa Esperienze Artigiana sul Palco, varata da Confartigianato Cuneo per proseguire nel solco dei Creatori di Eccellenza le attività promozionali del comparto artigiano cuneese.

Arricchendosi di ulteriori contenuti, va ad aggiungere alle molteplici iniziative in programma – partecipazione a fiere ed eventi e l’ormai tradizionale “guida” edita da Nino Aragno Editore – un calendario di eventi realizzati direttamente nelle imprese e sui territori, durante i quali arte e musica si coniugano a temi di stretta attualità: sicurezza sul lavoro e sicurezza stradale.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 29 giugno 2023 – Ore 21.00

Savigliano – Piazza Santorre di Santarosa

“Torneremo ancora” - concerto mistico per Battiato di Simone Cristicchi e Amara

Organizzato in collaborazione e supporti di Comune di Savigliano, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Nel corso della giornata la piazza sarà animata con iniziativa di valorizzazione e promozione sulla cultura della sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Stradale.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it

Domenica 10 settembre 2023 – Ore 17.00

Mondovì – Ecat Orologi e Campane (via Bologna, 5)

“Primo Tour” - Frida Bollani Magoni

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi 2 tour estivi, dove ha fatto il tutto esaurito e calcato palchi prestigiosi in Italia e all'estero, Frida Bollani ripropone nel 2023 il suo spettacolo dal vivo, con brani celebri riarrangiati da lei ed alcuni brani inediti. Le Esperienze Artigiane saliranno “sul palco” per intrattenere ed ammaliare il pubblico con le note della talentuosa giovane pianista, fornendo inoltre l’opportunità di visitare direttamente le imprese ospitanti e di apprezzarne l’impegno nel garantire la massima sicurezza nelle fasi lavorative. Inoltre, nell’evento monregalese, si svolgerà anche la Cerimonia di Consegna dei Riconoscimenti della Fedeltà Associativa della Zona di Mondovì, il tradizionale appuntamento ideato dalla Confartigianato Cuneo per sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo locale.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it

La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo e della Fondazione CRC e il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Provincia di Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero.

«Con questo progetto desideriamo aprire le porte del nostro mondo artigiano – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare il pubblico non soltanto a seguire in un contesto insolito le esibizioni di importanti star internazionali, ma a conoscere le nostre imprese al loro interno, per comprenderne direttamente le dinamiche produttive e apprezzarne quell’atmosfera di valori umani e di attenzione alle regole che da sempre contraddistingue l’artigianato del nostro territorio. L’arte fin dall’antichità è sempre stata molto vicina al modus operandi dell’artigiano; arte e artigianato sono parenti stretti, e non soltanto nella radice etimologica».