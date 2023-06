Approvata dal consiglio della Circoscrione 2 la mozione della Lega per aderire alla piattaforma CUDE

“La piattaforma unica delle targhe associate al CUDE è uno strumento che garantisce un pieno esercizio del diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Per essere efficace, però, è necessario che aderiscano tutti i comuni” dichiara Gian Marco Moschella, capogruppo della Lega in Circoscrizione 2.

“Con il voto favorevole alla nostra mozione il consiglio ha impegnato il Presidente della Circoscrizione 2 affinché si attivi presso il Sindaco e la Giunta comunale per aderire tempestivamente alla piattaforma.

È un atto importante per i cittadini del nostro territorio che sono portatori di disabilità, poiché semplifica la procedura normalmente necessaria per l’accesso alle ZTL e ai parcheggi riservati al loro interno.

I titolari del certificato non dovranno più comunicare il loro ingresso nei comuni aderenti e le targhe saranno raccolte in questa banca dati unica, così da snellire il carico di burocrazia e agevolare anche il lavoro degli stessi uffici comunali, come sottolineato dal Ministro Salvini e dal Ministro Locatelli nella lettera congiunta indirizzata ad ANCI a sostegno dell’iniziativa.

Abbiamo inserito inoltre l’impegno della Circoscrizione a comunicare l’avvenuta adesione al sistema, informando adeguatamente i cittadini circa il suo funzionamento attraverso i canali istituzionali e i media locali, promuovendolo sul territorio così come avviene per la campagna di adesione allo SPID”.