Via Pannella, i Radicali chiedono un incontro urgente al sindaco Lo Russo

A seguito della decisione della Commissione Toponomastica del Comune di Torino di non decidere di dedicare una parte del Viale interno di Corso Siccardi alla figura umana e politica di Marco Pannella, Sergio Rovasio Presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino in una lettera inviata al Sindaco ha chiesto un incontro urgente a Stefano Lo Russo .

Di seguito, ecco la lettera e l'elenco dei firmatari.

"Gentile Presidente del Consiglio Comunale, Spett.le Ufficio Toponomastica del Comune di Torino,

Le/Vi scriviamo per chiedervi di dedicare alla figura politica e umana di Marco Pannella un’area della Città di Torino. La proposta è quella ubicata nel centro viale di Corso Siccardi (Giardini/Viale) compresa tra Via Cernaia e la parte finale (Piazza Albarello, Via Barbaroux). L’area è quella recentemente ristrutturata adibita ad area verde.

Le ragioni di questa proposta, che ci auguriamo venga accolta dal Comune di Torino, sono le seguenti:

Marco Pannella è stato Consigliere Comunale a Torino; nel corso della sua intera vita ha promosso in Italia e in Europa i valori della Nonviolenza, dei Diritti Civili e Umani, della tutela dell’ambiente, del liberalismo e della tolleranza, della lotta alla fame nel mondo, della legalità contro ogni forma di corruzione politica e sociale, del rispetto della Costituzione, della laicità dello Stato, delle condizioni umane dei detenuti; è stato promotore di iniziative politiche che hanno cambiato il nostro Paese innovando spesso leggi nel tentativo di migliorare le condizioni delle persone più deboli: dagli obiettori di coscienza all’affermazione di nuovi diritti per le persone Lgbtqia+, dalle lotte per l’emancipazione delle donne e per la tutela di tutte le minoranze, anche religiose del nostro paese; dalle lotte per riformare la Giustizia al Diritto alla Conoscenza dei cittadini; il tutto nel nome del rispetto massimo dei valori democratici e della tutela delle persone e della loro libertà.

Il luogo da noi indicato, nell’area centrale pedonale-giardini di Corso Siccardi, presenta anche un grande significato storico dato che l’area si trova in direzione di Piazza Savoia ove è ubicato l’obelisco simbolo della laicità dello Stato dedicato alle Leggi Siccardi del 1853; inoltre le prime due sedi ufficiali del Partito Radicale furono aperte in Via Cernaia nei primi anni ’70 e in Via Garibaldi nella seconda metà degli anni ’70, l’area da noi proposta si trova esattamente tra queste due importanti Vie.

In diverse città italiane sono state dedicate aree cittadine alla figura di Marco Pannella. Nella speranza che la nostra proposta venga accolta".,

Sergio Rovasio, Presidente Associazione Marco Pannella di Torino





Silvio Viale, Consigliere Comunale Torino







Mario Barbaro, membro della Segreteria del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

Elena Lowenthal, Scrittrice, Direttrice Circolo dei Lettori;

Roberto Capra, Presidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta Vittorio Chiusano;

Angelo Pezzana, Fondatore del Fuori, Direttore di Informazione Corretta;

Don Luigi Ciotti, Gruppo Abele;

Pier Franco Quaglieni, Direttore del Centro Pannunzio Torino;

Bruno Segre, Avvocato, presidente ANPPIA e dell'Associazione del Libero pensiero Giordano Bruno, capogruppo emerito PSI nel Consiglio Comunale di Torino 1975/1980

Marco Brunazzi, Presidente Istituto di Studi Gaetano Salvemini;

Caterina Simiand, Direttrice Istituto di Studi Gaetano Salvemini;

Ulrico Leiss di Leimburg, Console onorario della Repubblica di Polonia a Torino;

Dario Arrigotti, Console onorario di Ucraina a Torino;

Luciana Littizzetto, artista, attrice;

Piero Chiambretti, artista, presentatore tv;

Laura Camis de Fonseca, Fondazione De Fonseca Torino

Sara Levi Sacerdoti, Manager Project;

Eraldo Pecci, commentatore tv, già calciatore centrocampista;

Giacomo Galeazzi, Caposervizio Esteri de La Stampa;

Antonella Parigi, Ideatrice Scuola Holden, del Circolo dei Lettori e di Torino spiritualità; già Assessore alla cultura e Turismo Regione Piemonte;

Antonio Pittarelli, Direttore della Libreria Internazionale Luxemburg di Torino

Edmondo Bertaina, Direttore della Gazzetta di Torino;

Bruno Mellano, Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della Regione Piemonte;

Piero Abbruzzese, Consigliere Comunale Torino, Primario di Cardiochirurgia pediatrica;

Alberto Andrion, Professore, già Direttore Generale degli ospedali Cto, Regina Margherita e del 118;

Giuseppe Bonino, Manager Aziendale, studioso di storia del Piemonte;

Anna Chiusano, Avvocata;

Fulvio Gianaria, Avvocato;

Pasquale Quaranta, giornalista de La Stampa;

Simona Ventura, presentatrice Tv;

Roberto Piana, regista teatrale;

Federica Gamma, Professoressa, Primario Medicina Generale;

Lorenzo Cabulliese, Andrea Turi, Giorgio Maracich, coordinatori Associazione Radicale Adelaide Aglietta;

Paolo Chicco, Avvocato, Scrittore;

Emilia Rossi, Avvocata;

Pietro Marcenaro, già Senatore;

Igor Boni, Presidente di Radicali Italiani;

Enzo Cucco, Presidente Associazione Radicale Certi Diritti;

Claudio Desirò, Segretario nazionale Popolari e Liberali

Edoardo Fiammotto, pubblicista, Scuola di liberalismo

Lorenzo Sandri, Osservatorio 21, già Presidente Smat

Silvana Appiano, Osservatorio 21;

Silvana Graziella Ceresa, Osservatorio 21, Psicoanalista, Psicoterapeuta.