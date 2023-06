A Torino il convegno “L'Occhio e lo stress. Studi e soluzioni per una patologia” contrastare la Corioretinopatia Sierosa Centrale

Sarà la sala congressi dell’Hotel NH Collection di Piazza Carlina il luogo prescelto per un incontro dal titolo “L'occhio e lo stress” per presentare le ultime novità su una grave patologia quale è la Corioretinopatia Sierosa Centrale.

na patologia, piuttosto diffusa che, oltre a rappresentare una difficile sfida per l’oculista, ha nello stress, malattia del nostro tempo, uno dei maggiori fattori di rischio.

L'incontro è patrocinato dal Dott. Claudio Panico, Primario del reparto di oculistica dell’ospedale Humanitas Gradenigo che rappresenta un centro di eccellenza nazionale nell’ambito delle patologie oculistiche e avverrà alla presenza del Dott. Fabrizio Magonio Responsabile del Servizio Retina Medica dalla Casa di Cura Igea di Milano.

Sostenitrice e organizzatrice dell’evento è l’azienda farmaceutica torinese KURA, che da dieci anni è un riferimento importante nell’ambito dell’oculistica italiana. Di sua produzione infatti è il PIXEL NOTOX, un integratore studiato appositamente per intervenire su questa patologia.

In un recente articolo uscito sulla rivista scientifica, The Ophthalmoligist Journal, si evince come vi sia una comprovata efficacia nel contrastare l'eccitotossicità retinica e l'accumulo di liquido sottoretinico, contribuendo alla prevenzione e al trattamento della corioretinopatia sierosa centrale utilizzando il Pixel Notox, unico integratore attualmente disponibile dedicato a questo problema.

Al fine di trovare delle soluzioni concrete per questa particolare patologia è stato condotto uno studio clinico pilota prospettico su 52 occhi di 45 pazienti, di cui 35 uomini (età media 52,2 anni) e 10 donne (età media 54,6 anni) con corioretinopatia sierosa centrale cronica, monolaterale in 36 casi e bilaterale in 8 casi.

I risultati dopo due mesi di trattamento, 23 occhi (44,2%) hanno mostrato un completo riassorbimento del liquido sottoretinico mentre 29 occhi (55,8%) hanno mostrato una rduzione del liquido sottoretinico fluido. Dopo tre mesi, si sono registrate regressioni del liquido sottoretinico in altri 10 occhi (63,5%) e una riduzione in 19 occhi (36,5%). Dopo sei mesi, 9 occhi in più (80,8%) hanno risolto completamente il liquido sottoretinico, gli ultimi 10 occhi lo hanno risolto parzialmente (19,2%).

KURA nasce nel 2013 come start up innovativa, per proporre sul mercato italiano una linea di nutraceutici e dispositivi di protezione individuale. L’azienda ha scelto di immettere sul mercato formulazioni innovative, alcune delle quali coperte da brevetti europei, e di collaborare con professionisti altamente qualificati e ricercatori universitari. Elemento distintivo dell’azienda è stato quello di testare le sostanze utilizzate nei propri preparati, al fine di dare validazione scientifica alla sinergia e di pubblicarne i risultati su riviste scientifiche internazionali.

KURA ad oggi ha focalizzato la sua attività di ricerca principalmente su tre aree terapeutiche: l’oculistica, con linea PIXEL, l’uro-ginecologia e la neurologia Tutti gli integratori prodotti da KURA sono rigorosamente made in Italy e vengono prodotti nel pieno rispetto delle specifiche e delle prescrizioni del Ministero della Salute.