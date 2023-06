Brachetti e tanti ospiti portano un sorriso ai bambini malati del Regina Margherita

Di fronte all'ospedale, in Piazza Polonia, si è infatti tenuta la prima edizione del Regina music fest , la festa della musica dedicata ai piccoli pazienti e ai loro familiari. Un'importante iniziativa organizzata da Ugi - Unione Genitori Italiani , in collaborazione con Città della Salute e della Scienza di Torino, Associazione culturale "Hiroshima Mon Amour", con le Associazioni di volontariato che operano all'interno dei reparti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e con il sostegno di Stellantis.

"Siamo qui per la festa dell'estate", ha spiegato Arturo Brachetti, "Ci saranno giochi, musica e intrattenimento. Sono qui insieme al mago dei bambini Natalino Contini: faremo passare un pomeriggio diverso ai bambini, farà bene a loro ma anche a me, perché regalare una giornata di divertimento a chi soffre porta bene anche a chi le fa. È importante che questa cosa succeda, sia per bambini ma anche per gli adulti, non è un problema dei bambini ma un problema di tutti".