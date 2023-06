Maturità 2023, a Torino tema sprint in tre ore e mezza: "Moravia, avevamo letto il libro"

Soddisfatta anche Matilde: "Abbiamo sempre tentato di fare la traccia A, in preparazione dell'esame, ma poi abbiamo scelto Gli Indifferenti, un libro che avevamo letto durante l'anno".

Sorriso largo e sospiro profondo: la prima edizione è andata. "Per domani speriamo in Quintiliano, mentre Seneca è già uscito l'anno scorso, quindi è difficile che torni. Resta il dubbio sull'ultima domanda: va a fortuna".

Passa mezz'ora ed esce Max, 18 anni, e 3B pure lui e una passione per TikTok con temi ad argomento calcio. "Ho scelto la traccia C2, quella su whatsapp e l'attesa. Il tema di attualità è argomentativo mi offriva più spazio per dare un'impronta con le mie idee. Le tracce? Mi sono piaciute, forse Quasimodo e Moravia erano complessi".

"Ci aspettavamo Manzoni, Calvino, forse la Regina Elisabetta. Berlusconi? No, troppo recente". E sulla versione: "Spero Cicerone, Tacito invece sarebbe una brutta sorpresa".

Galfer, Giada: "Ci aspettavamo l'intelligenza artificiale, invece niente"

Al Galileo Ferraris i ragazzi escono alla spicciolata. Intorno all'una e mezza esce Giada , 19 anni tra poco, della 5 I. " Mi aspettavo tracce su argomenti come l'intelligenza artificiale, magari su Don Milani oppure sulla riforma Gentile - sospira - . Invece nulla di tutto questo. Quindi ho scelto la traccia di attualità, quella su Whatsapp e l'attesa, perché mi dava la possibilità di dire cose mie, ma non banali ".

"Ho scelto Piero Angela perché era meno peggio degli altri. Nessuno si aspettava Moravia o le altre tracce letterarie", dice Marion, "in tanti della mia classe hanno scelto la B2". "Avevo pensato intelligenza artificiale - dice Valerio -, ma non è uscito. Peccato. Piero Angela anche per me".