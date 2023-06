Con “R.estate al Parco Porporati” inizia una stagione di musica, eventi e intrattenimento a Grugliasco

Musica, relax e divertimento. Ce n’è per tutti i gusti quest’estate al Parco Porporati di Grugliasco (Torino) dove nel lato sud, all’ingresso di via Tiziano Lanza, sarà allestito lo spazio di “R.estate al Parco Porporati”, un’area verde per fare una pausa, bere un drink e ascoltare musica e spettacoli dal vivo. Ma soprattutto stare insieme.

Il Parco, già cuore pulsante cittadino riconosciuto come luogo dove trascorrere il tempo libero, diventerà la cornice ideale per chi resta in Città dove vivere day& night le calde giornate estive.

Il progetto, realizzato da Bis Eventi in collaborazione con Società Le Serre e con il patrocinio del Comune di Grugliasco prevede ogni giorno, dal 26 giugno fino al 30 luglio, un ricco calendario di eventi e momenti di intrattenimento a ingresso gratuito. L’apertura per la giornata inaugurale del 26 giugno è prevista alle ore 18, mentre per tutti gli altri giorni alle 11 del mattino fino a tarda sera.

Durante il giorno sarà possibile concedersi attimi di relax al Solarium, lo spazio allestito con sedie sdraio utilizzabili sempre gratuitamente dalle 11 alle 18. Così come non poteva mancare l’area picnic in cui gustare un pranzo, una merenda o uno spuntino. E per nutrire oltre al corpo anche la mente ecco un salottino in cui sarà possibile leggere i libri della piccola biblioteca allestita nel Parco.

La sera invece spazio al live entertainment con dj set e spettacoli a partire dalle ore 19. Gli ospiti saranno gli artisti del panorama torinese e ogni giorno della settimana sarà caratterizzato da un sound differente.

Il lunedì è il momento della serata Funky Town a cura di Raffaele Giusti che mixerà jazz, soul e funky anni ’70 con le moderne sonorità dance. Per l’apertura saranno sul palco Le Colonne Sonore, due anime diverse ma complementari che daranno vita ad arrangiamenti sorprendenti per far rivivere i migliori ricordi legati a film, telefilm e pubblicità.

Il martedì è tempo di Night Crooner, i migliori classici internazionali interpretati in chiave jazz e swing. Mentre la Live Music del mercoledì ospiterà ogni settimana artisti differenti (si parte con Plug ‘n Play, per seguire con Sankalpa Duet, Torsi-Zanetti Duo, Elis Prodon Trio e a chiudere Take 3).

Il giovedì con la Soulfood Live Night si spazia tra vari generi e varie epoche: dal latin sound (Cico Moreno Latin Trio), al rock internazionale ed italiano (Moses & Tony De Gruttola), passando per swing pop (Upstage Trio) fino alla canzone italiana d’autore (Borgatta’s Factory) e un omaggio a Pino Daniele (Lele Piras). Sempre accompagnati dal Dj set d’ Lil’ Cut aka Taglierino.

Il venerdì alla musica dal vivo si unirà lo spettacolo di Stand Up Comedy, il genere comico di stampo anglosassone che sta conquistando tutto il mondo. Nelle cinque serate saranno sul palco con monologhi taglienti e divertenti Giorda, Giorno, Guarena, Ascione, Benedetto. E non solo.

Nel weekend sarà Dj Albert Moroni ad animare i sabati sera del “The Urban Groove” con influenze Soulful, Deep House, Tech-House e Minimal Tech. Infine domenica spazio alle 70/80 Vibes con Dj Franco Frassi e Sax Piero Vallero, sassofonista che vanta collaborazioni con Eros Ramazzotti, Phil Collins, i Pooh e Ornella Vanoni.

I chioschi del Parco saranno aperti dalle 11 con un’offerta “dolce e salata” per piccoli e grandi. Mentre dalle 19 sarà attivo il Dehor del Garden, per trascorrere la serata gustando taglieri e sorseggiando un fresco drink.

La magia del Parco Porporati di sera sarà anche il Garden of lights: l’ambientazione naturale dalle 19 verrà arricchita da grandi installazioni luminose, opera della maestria degli artigiani italiani, e filari di luce che creeranno una scenografia suggestiva tra tavoli, divanetti e sedie, in una accogliente atmosfera di convivialità e socialità.

Venerdì 30 giugno, alle 22, nell'area del parco Porporati, appuntamento speciale da non perdere con lo spettacolo di fuochi d'artificio.

“Questa estate per i cittadini di Grugliasco e per chi vorrà venire a trovarci da fuori proponiamo un evento ricco di appuntamenti, pensati per trascorrere con leggerezza l’estate, per stare insieme all’aria aperta e vivere il Parco in un’insolita dimensione dall’ora di pranzo fino a tarda sera” spiega il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito.

R-Estate al Parco Porporati è realizzato con il sostegno di Le Gru, Iren, Smat, Caat, Sif, Icz.