Carmagnola, torna il 1° luglio la Notte Bianca di via Torino

Dallo scorso anno, le iniziative organizzate dal Comune di Carmagnola nel periodo estivo prevedono la Notte Bianca in via Torino, un evento che offre una vasta gamma di proposte enogastronomiche, eventi ludici ed artistici, pensati con l’obiettivo di promuovere e sostenere il commercio di una importantissima arteria periferica della città in concomitanza con l’avvio dei saldi.

Sabato 1° luglio 2023 a partire dalle ore 20:30 via Torino diventerà scenario di una grande festa a cielo aperto con mercatini, prodotti tipici, intrattenimenti vari, giochi, musica e balli per tutte le età, animazioni e spettacoli che prevedono la finale regionale del concorso Miss Principessa d’Europa, spettacolo del comico Davide D’Urso da Colorado e Dj-set dance music con Marco Marzi & Marco Skarica.

I negozi saranno aperti e i locali della via principale e delle vie limitrofe proporranno cene, degustazioni e piatti da asporto insieme a varie animazioni musicali ed artistiche.

L’evento viene organizzato dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Pro Loco, con la SOMS Domenico Ferrero, con il sostegno della Banca Territori del Monviso, di diverse aziende del territorio e di vari esercizi commerciali della via.

Domenico La Mura, Assessore alle Manifestazioni della Città di Carmagnola dichiara: “Abbiamo preso la decisione di riproporre questo evento in seguito al grande successo ottenuto lo scorso anno. Siamo felici di offrire con questa iniziativa un sostegno significativo al commercio locale, in particolare alle attività periferiche, e di rafforzare il legame tra la comunità e questa importantissima arteria cittadina. Con l'intera strada chiusa al traffico, i residenti e i visitatori potranno vivere un'esperienza straordinaria, rinnovando l'entusiasmo e il senso di comunità che abbiamo vissuto nella prima edizione.”

Il Sindaco Ivana Gaveglio commenta: “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che collaborano all’organizzazione e tutti coloro che, grazie al loro sostegno, rendono realizzabile questa grande opportunità di divertimento e socializzazione”.

Gli intrattenimenti principali prevedono cabaret, un importante concorso di bellezza e dj-set. Sul palco montato all’altezza del numero 23 di Via Torino la serata verrà aperta e chiusa da Radio Vida Network di Carmagnola con intrattenimento e giochi a quiz all’inizio e dj set anni 70-80-90 alla fine.

Alle ore 22:30 inizierà lo spettacolo di cabaret di Davide D’Urso, giovane attore comico torinese che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie ai suoi monologhi e ai suoi personaggi nella trasmissione televisiva Colorado. Il suo spettacolo è un mix di cabaret e magia, condito da una vena di sana follia giovanile che stupirà e divertirà un pubblico di tutte le età.

La piazzetta Di Vittorio si trasformerà inizialmente in un set fashion e a seguire in una discoteca a cielo aperto.

Dalle ore 20:00 prenderà il via la finale regionale di Miss Principessa D’Europa a cura di Filippo Scicolone e con il sostegno degli esercizi commerciali di Via Torino.

Il concorso di bellezza numero uno in Italia è uno dei quattro concorsi nella Top 5 del CIP Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo, già partner di contest internazionali come Miss Super Talent, Miss International (il contest n.1 al mondo) e Miss Europe International.

Le miss elette da Miss Principessa d'Europa, spesso sono rappresentanti italiane in concorsi mondiali, con oltre 50 milioni di contatti generati ogni anno. Nei 12 mesi di selezioni, sono oltre 3000 le concorrenti che ogni anno si sfidano per arrivare alla finalissima di Rimini, che ad ogni settembre, permette a sole 100 miss di presenziare sul red carpet dell'Altromondo Studios che per l'occasione diventa uno studio televisivo.

Durante l'anno, molte delle miss in gara, anche se non arrivate alla finalissima nazionale, vengono convocate ad iniziative televisive, reality, sfilate di moda, realizzazione di calendari ed eventi VI.

Dalle ore 22 prenderà il via il Dj-set di dance music con Marco Marzi & Marco Skarica a cura del Barcelona Cocktail Bar. Djs e produttori musicali da vent’anni presenti sul panorama nazionale i due Marco spaziano dalla dance al pop, hanno all’attivo singoli, compilation e collaborazioni importanti, tra cui quelle con Dj Matrix e diverse produzioni ballate nella trasmissione “Amici di Maria de Filippi”. Hanno contribuito con un brano alla colonna sonora del film “Manhunt” del regista John Woo (Leone d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia). Alcune delle ospitate radiotelevisive più interessanti sono state “Markette” con Piero Chiambretti su La7 e “Lo Zoo di 105”.

Le numerose iniziative prevedono inoltre una sfilata di moda e il concerto dei Grigi per Caso “Anni ‘60 e dintorni”, un mercatino degli hobbisti di Gloria , un mercatino delle eccellenze del territorio con degustazioni a cura della SOMS Domenico Ferrero, gonfiabili, zucchero filato, videogames, fumetti, giochi e gadget per bambini, gokart a pedali per piccini e adulti, balli in piazza con la scuola di ballo Mambo Jambo Dance, esibizioni di Karate a cura della ASD Olimpia Karate & Arti Marziali, esibizioni di Kick Boxing a cura della ASD Gymnasium Kick Boxing e truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana delegazione di Carmagnola.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:

Ufficio Manifestazioni del Comune di Carmagnola

tel. 011 9724222 – email. cultura@comune.carmagnola.to.it