Il traguardo della pensione per Pasquale Loiacono, operaio e storico sindacalista Fiom di Mirafiori

Una piccola festa, sorrisi, abbracci. Così i colleghi hanno voluto celebrare il traguardo della pensione per Pasquale Loiacono, 58 anni, operaio dello stabilimento Mirafiori da quando ancora si chiamava Fiat e storico sindacalista che ha speso la sua attività tra le fila della Fiom Cgil di Torino.



Volto ormai noto per chi frequenta le attività sindacali, i presidi, i cortei e le manifestazioni, Loiacono è stato il testimone dei cambiamenti che si sono verificati nella grande fabbrica di Torino Sud.



La fase Marchionne, poi la trasformazione in Fca, quindi la fusione con Stellantis e l'attuale momento di ripensamento, tra vetture elettriche e attività di economia circolare.



"Come rappresentante della Fiom - gli hanno scritto i colleghi in una lettera di saluto - Pasquale ha sempre saputo difendere gli interessi dei suoi associati, senza compromessi e senza paura di fronteggiare i poteri forti dell'azienda e del Governo. La sua eredità rimarrà come esempio di coraggio e impegno per tutti coloro che si battono per la giustizia sociale e la dignità dei lavoratori".