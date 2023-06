Villafranca Piemonte si affida ai giovani per il Villa Music Festival

Due serate aperte a tutti a Villafranca Piemonte per diffondere generi musicali poco compresi e ascoltati dal pubblico adulto: al Villa Music Festival di domani, venerdì 23, e sabato 24 giugno suoneranno artisti affermati ed emergenti di musica trap, dance, techno e hardstyle.

Il Villa Music Festival raccoglie l’eredità della festa della birra villafranchese, puntando però sui giovani: “Abbiamo chiesto aiuto ad un gruppo di ragazzi per selezionare gli artisti – spiega il sindaco Agostino Bottano –, in modo da intercettare i loro gusti e sensibilità. Tra i trapper italiani abbiamo scelto quelli che non trasmettono messaggi violenti ma compongono testi ricchi di significato”.

Le serate, al Pala Bus Company di via Brigata Alpina Taurinense, inizieranno alle 19 con l’apertura di un’area ristoro e le prime esibizioni di artisti emergenti. “Abbiamo proposto un mix di artisti – spiega Roberto Aloi, che insieme ad altri coetanei ha aiutato l’Amministrazione a definire il programma –: nelle edizioni precedenti avevano partecipato artisti conosciuti, mentre quest’anno spazieremo dai grandi nomi italiani e internazionali ad artisti nuovi, e tra generi. Nonostante sia un evento dedicato ai giovani speriamo di coinvolgere tutta la cittadinanza, le famiglie possono portare i loro figli e farsi conquistare da musica che non conoscono ancora”.

A suonare venerdì, oltre all’ospite d’eccezione Mambolosco, rapper vicentino con all’attivo dischi d’oro e di platino e collaborazioni con artisti come la Dark Polo Gang e Rosa Chemical, saranno Ste D. Roger, Maurizio Sivora, Greta Tedeschi, Principe Bismark, Mad Bob, Francesco Zeta, Ame 2.0, Hypeguccy, Squalo, Gazzu, K-Arma. Sabato invece l’artista principale sarà Rhove, rapper romano classe 2001 anch’egli certificato con dischi di platino e oro che sta presentando i suoi nuovi singoli in Italia, e sarà accompagnato da Maurizio Sivora, Faber Moreira, Rudeejay, Roberto Molinaro, Sound Underground Bass, El Paris, Doctor Zot, Mc Maister.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili a questo link con tariffe speciali per chi parteciperà ad entrambe le serate.