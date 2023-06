Tennis in carrozzina, ritorna dopo 6 anni il Trofeo della Mole

Una bellissima notizia sta per interessare tutti gli appassionati sportivi. Dopo sei anni di stop, infatti, sta per tornare a Torino uno dei più prestigiosi appuntamenti del panorama paralimpico nazionale e internazionale: il Trofeo della Mole di tennis in carrozzina.

Il torneo, giunto alla sua 15° edizione e dedicato alla memoria di Mariella Echampe, è organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con l'International Tennis Federation e con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e del Comitato Italiano Paralimpico.

Per iscriversi è necessario compilare l'apposito form (scaricabile al seguente link https://ssdvolare.it/eventi) e inviarlo all'indirizzo e-mail luca@ssdvolare.it entro giovedì 6 luglio. Il Trofeo della Mole, che nella sua nuova veste si chiamerà “Trofeo della Mole 2.0”, si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 luglio in quella che è sempre stata la sua sede storica: il Circolo della Stampa Sporting di Corso Giovanni Agnelli 45 a Torino.

La competizione è classificata come ITF Futures Series, avrà un montepremi di 5mila euro e sarà in grado di accogliere un massimo di 80 atleti con disabilità provenienti da tutta Italia e tutto il mondo, suddivisi nelle categorie Maschili (tabellone principale e secondario in singolare e in doppio con torneo di consolazione), Femminili (tabellone principale in singolare e in doppio con torneo di consolazione) e Quad (tabellone principale in singolare e in doppio con torneo di consolazione).

La SSD Volare, società sportiva di Alessandria nata nel 2011 per promuovere il wheelchair tennis attraverso l'organizzazione di eventi di livello regionale, nazionale e internazionale (tra cui 7 tornei nazionali FIT ad altissimo livello, 3 Campionati Italiani tra Assoluti e a squadre, 1 Master Finale, 14 Tornei Regionali e più di 100 raduni di tennis in carrozzina coinvolgendo tutte le Regioni del Nord Ovest), vuole dimostrare la possibilità di superare tutte le barriere che possono limitare una pratica sportiva come il tennis.

"Sul territorio piemontese – dichiara il Presidente Paolo Bonino - ci riteniamo ormai da anni un punto di riferimento consolidato per le persone disabili che vogliono ritrovare lo spirito e l’efficienza fisica indispensabile per un reinserimento sociale completo attraverso lo sport agonistico o amatoriale e progetti culturali. La SSD Volare, in questi dodici anni di attività, ha avvicinato sempre più nuovi ragazzi disabili a questa disciplina sportiva: il nostro obiettivo è quello di farla crescere ancora e, per questo, è arrivato il momento di affacciarci agli eventi internazionali carichi di tutto l'entusiasmo e l'esperienza maturati in questi anni".