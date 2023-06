Giornata di solidarietà a Pomaretto per l’alluvione in Emilia Romagna

Pomaretto è solidale con i territori colpiti dall’alluvione di maggio: l’Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni locali, organizza domani, sabato 24 giugno, una giornata di solidarietà per Montiano, Comune in provincia di Forlì-Cesena.

Non è il primo esempio di solidarietà dimostrata negli ultimi anni da Pomaretto per territori colpiti da disastri naturali: nel 2009 erano stati raccolti fondi per il terremoto in Abruzzo, contribuendo alle spese per il recupero del centro anziani del comune di Collarmele; nel 2012 era stato aiutato il comune di Pieve di Coriano per l’allestimento dell’asilo comunale a seguito del terremoto di quel maggio, e nel 2016 insieme ai Comuni di Perosa Argentina, Pinasca e San Germano Chisone ha aiutato il Comune di Montefortino, nelle Marche, per l’acquisto di un furgone da nove posti per il servizio anziani. “Cerco di scegliere piccoli Comuni come il nostro, per dimostrare una solidarietà tra pari – spiega il primo cittadino di Pomaretto, Danilo Breusa –. Il Sindaco di Montiano è rimasto molto colpito, forse perché spesso i gesti dalle piccole comunità hanno più forza e valore di tanti altri”.

Agli impianti sportivi, dalle 15 la Croce verde di Perosa Argentina e la Protezione Civile della Val Chisone organizzano un pomeriggio di giochi e attività, con la merenda offerta da vari esercenti sostenitori. Dalle 19 suoneranno l’Accademia di musica moderna National School e la band The Good Guys, insieme alla cena e al servizio bar, e alle 20 ci sarà un collegamento in videochiamata con il sindaco di Montiano, Fabio Molari. Per l’occasione si potrà sperimentare il ‘Volo del Dahu’, con l’impianto in borgata Masselli aperto tutto il giorno e in notturna.

Chi volesse già contribuire può donare sull’Iban della Pro loco di Pomaretto IT66E0306909606100000114289, con causale ‘Solidarietà Emilia Romagna’. “È un nostro Iban perché, come le altre volte, partiremo per consegnare quanto raccolto di persona. Sono già stati donati circa 500 euro: la sensibilità nel nostro paese è ben presente” conclude Breusa.