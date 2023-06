Cede la strada in via Sospello, le buche mettono in pericolo autisti e residenti

Cede ancora la strada in via Sospello e la nuova voragine che si è aperta all'angolo con via Bibiana ha scatenato le lamentele dei residenti del quartiere Borgo Vittoria, che si sentono insicuri e abbandonati. "Problemi che si ripetono da sempre"

"Mercoledì verso le 22 mi accorgo che c'era una buca abbastanza profonda, c'era la presenza dei vigli, i quali mi hanno comunicato non poter fare altro che recintare l'area e attendere l'arrivo dei tecnici": così ha dichiarato la Consigliera della Circoscrizione 5 Caterina Mastroeni (Lega) e coordinatrice della consulta cittadina di Borgo Vittoria: "Il problema è che non è cambiato nulla, nessun problema è stato risolto, anzi la stessa dinamica è presente in tutta via Sospello: a 500 metri di distanza da questa nuova buca c'è lo stesso problema da settimane". La preoccupazione di autisti e residenti

L'esponente della Lega fa notare come la Circoscrizione abbia segnalato da tempo i problemi, "ma la risposta dal Comune non è ancora arrivata".