Paura a Buttigliera Alta, rapina in due ville: proprietari minacciati e legati

I carabinieri della stazione di Avigliana stanno indagando su due rapine avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Buttigliera Alta.

In tre, con passamontagna e mascherine

Tre malviventi, con il viso coperto da passamontagna e mascherine, dopo essere entrati da una finestra all'interno di una villa di un imprenditore in strada del Closio hanno legato con un filo elettrico ai polsi il figlio dell'imprenditore e una donna, per immobilizzarli.

Portati via gioielli e oggetti preziosi

La stessa sorte è toccata anche alla pensionata che abita in una villa accanto, accorsa dopo aver sentito rumore di vetri rotti. L'anziana è stata costretta a sdraiarsi per terra mentre i tre svaligiavano entrambe le abitazioni, portando via oggetti e gioielli in oro e argento.