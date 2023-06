Topi nei magazzini: chiuso l'ipermercato di Leini

L'ipermercato Carrefour di via Caselle a Leini è stato chiuso a seguito di un controllo dei Carabinieri dei Nas e del personale dell'ast Torino 4. All'interno dell'edificio infatti, e in particolare nei magazzini, è stata rilevata la presenza di topi.

"Carrefour Italia è profondamente dispiaciuta per quanto rilevato dalle autorità sanitarie e conferma di essersi immediatamente adoperata per risolvere il problema", fanno sapere dall'azienda.

"Attraverso tempestive attività di disinfestazione e sanificazione e interventi di manutenzione, l'azienda applica rigorosi controlli igienici e anti-infestazioni su tutta la rete di negozi e svolge periodici controlli per essere in sicurezza e per la salute dei propri collaboratori e dei clienti".

AGGIORNAMENTO: Il punto vendita Iper Carrefour di Leinì ha riaperto al pubblico verso le ore 16.45 di oggi, venerdì 23 giugno, dietro autorizzazione delle autorità sanitarie che hanno confermato la totale sicurezza delle aree di vendita, a seguito delle attività di disinfestazione, sanificazione e manutenzione messe in atto immediatamente dall'azienda.

"Carrefour Italia applica rigorosi controlli igienici e anti-infestazione su tutta la rete di negozi e svolge periodicamente, secondo i protocolli, regolari verifiche per assicurare sicurezza e salute ai propri collaboratori e a tutti i clienti. Rinnova altresì il proprio impegno per la piena applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la completa salubrità dei luoghi di vendita e di lavoro", ha poi spiegato l'azienda in una nota.