Da Moncalieri alla Città Eterna, Tonino Muriana tra i vincitori del premio culturale Cartagine

Il 14 luglio, nelle sale del Campidoglio, a Roma, si terrà la cerimonia del prestigioso Premio culturale internazionale Cartagine, giunto alla XXII edizione. E quest'anno ci sarà anche un pò di Moncalieri, grazie alla presenza di Tonino Muriana.

Il Premio Cartagine rappresenta un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia ed all’Estero, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e, quindi, della fratellanza universale. Premio speciale per Tonino Muriana

Quest’anno il premio speciale alla carriera verrà conferito a Tonino Muriana, che si è distinto in questi anni per l'ideazione e la progettazione di alcune sue opere nel sociale e soprattutto nel mondo della disabilità. Essendo lui stesso disabile, a causa di una emiparesi spastica in esiti di poliomielite, ha voluto in prima persona contribuire a limitare i disagi che intervengono nelle famiglie, dove è presente una persona con disabilità fisica grave, quando non si può più dare assistenza adeguata creando e formando, insieme ad altri una casa-famiglia.

Qui il disabile fisico anche grave è assistito 24 ore su 24. Questa casa-famiglia è tuttora attiva a Moncalieri, dove attualmente Tonino abita insieme ai suoi amici. Nel 2009 Tonino purtroppo è stato costretto, per via di un’artrosi al ginocchio sinistro, a sedersi in una sedia a rotelle e a rivedere la sua vita in un'altra dimensione e a sperimentare in prima persona le difficoltà per le barriere architettoniche che incontra. La voglia di viaggiare e superare le barriere architettoniche

Appassionato di viaggi e alla ricerca di nuove emozioni, vuole realizzare il suo sogno, ovvero viaggiare e sentirsi accolto. La passione per il viaggio la condivide con gli amici che sposano le sue mete e, che diventano soci nella realizzazione del suo sogno: creare un portale di viaggi dedicato al turismo accessibile. "I disabili non sono persone diverse dalle altre"