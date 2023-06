Nella notte della kickboxing alla Reggia di Venaria in palio tre corone: sul ring anche Elisabetta Canalis

Sabato 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. E’ organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria. Le federazioni di riferimento sono la Federkombat-Lega Pro Italia e la Wako-Pro, la più importante sigla di kickboxing a livello globale. Presenteranno l’evento, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue).

Nel clou della manifestazione, il campione del mondo dei pesi gallo (56,400 kg) Wako-Pro Luca Cecchetti (58 vittorie, 5 sconfitte) difenderà per la prima volta il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross (79-10 e 1 pari) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Tommaso Pantarotto sfiderà Nasser Boungab per il vacante titolo intercontinentale dei pesi superwelter (69,100 kg) della Wako-Pro sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti con le regole dello stile K-1. Simone Buratti e Shakib El Kadimi si contenderanno il vacante titolo italiano dello stile low kick (pugni dalla cintura in su come nel pugilato, calci a tutto il corpo a potenza piena) sulla distanza delle 4 riprese da 3 minuti ciascuna nella categoria dei pesi welterleggeri (64,500 kg). In programma altri sette combattimenti, tra i quali spicca quello dell’ex campione del mondo dei pesi superwelter Wako-Pro Georgian Cimpeanu, (47 vittorie, 5 sconfitte e 1 pari) contro il greco Nicolaus Panou. Combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1. Nel combattimento più mediatico della serata, Elisabetta Canalis sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile kick light: pugni dalla cintura in su, calci a tutto il corpo, ma senza affondare i colpi a potenza piena perché il knock out non è previsto. Entrambe indosseranno caschetto e parastinchi.

Angelo Valente ha lavorato parecchio per allestire un programma di alto livello e quindi interessante per il pubblico: “Sul mondiale di Luca Cecchetti, è già stato scritto molto. E’ una sfida tra due campioni affermati, ma Luca ha l’esperienza e le qualità tecniche ed atletiche per vincerla. Nel corso del match, Luca riesce sempre a trovare la soluzione per superare i momenti difficili e portare a casa la vittoria. Voglio dire qualcosa sul titolo intercontinentale dei pesi superwelter Wako-Pro. Tommaso Pantarotto è uno degli atleti più promettenti del Team Kick and Punch. Lo seguo personalmente, insieme a Lino Guaglianone e Fabio Piantanida. La migliore qualità di Tommaso è che si allena seriamente, ma è anche molto bravo a livello tecnico: è forte sia con i pugni che con i calci. Ha iniziato a praticare kickboxing a 19 anni, ora ne ha 30. Da dilettante ha sostenuto più di 60 incontri, da professionista 19 con un record di 12 vittorie, 6 sconfitte e 1 pari. E’ nato in Brasile, ma vive in Italia da quando aveva un anno. Lavora in uno studio medico di riabilitazione. Se diventerà campione intercontinentale dei pesi superwelter Wako-Pro avrà altre opportunità importanti. Tommaso ha tutto per diventare un atleta di alto livello. Riguardo al titolo italiano tra Shakib El Kadimi e Simone Buratti, si tratta di un combattimento equilibrato perché Shakib è bravo con i pugni, mentre Simone è abile con i calci. Shakib si allena seriamente, come tutti i miei agonisti, alla palestra Kick and Punch Downtown Milano in Via Vivaio 1, all’interno di palazzo Isimbardi. Per quanto riguarda il match tra Georgian Cimpeanu e Nikolaus Panou, è nettamente favorito Georgian che ha un’esperienza di gran lunga superiore a quella del suo avversario. Per Georgian è importante tornare sul ring dopo un periodo di inattività, la qualità dell’avversario è secondaria in questo momento.”

Anche quest’anno The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Per informazioni, telefonare al 391-4124452.