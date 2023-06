Uno scatto, una storia: Carla Cerati

All'inizio degli anni Sessanta una giovane donna di trentaquattro anni esce di casa con una Nikon nuova fiammante appesa al collo, due pellicole nella borsa e comincia ad esplorare la città dove vive: "Avida e curiosa come una bambina che impara a leggere e che si meraviglia di saper interpretare quei simboli che fino a un momento prima le apparivano come un insieme di segni indecifrabili".

Si dedica, a partire dagli anni Ottanta, alla fotografia delle nuove architetture. Dal 1973, Carla Cerati ha affiancato all’attività di fotografa quella di scrittrice, pubblicando vari romanzi, la mostra di Carla Cerati ai Chiostri di San Domenico, a cura di Sandro Parmiggiani, presenta cento immagini, realizzate nel corso di cinquant’anni, che documentano il suo intero percorso di fotografa, sempre svolto all’insegna di una passione e di una sensibilità estrema per le cose, per i volti, per i corpi che ha incontrato nel cammino della sua vita.

“Un fotografo è un matto in libertà. Alle volte penso veramente di essere pazza: l’altra notte alle 5 mi ha preso il raptus di mettermi a stampare dei 50x60, che non dovevo consegnare a nessuno, da dei negativi che avevo lì da tempo e che mi piacevano da morire. Tu capisci, all’improvviso, metti delle enormi bacinelle con grande scomodità in una piccola camera oscura, chissà perché? Non potevo farlo l’indomani?!”.