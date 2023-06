Dumitrel e il nuovo disco “Love”: “Amore a 360°, per la musica, per la mia città, per le persone che mi sono vicine”

Mihaita Dumitrel Lefosse, in arte Dumitrel, è un rapper palermitano classe 1997. Si approccia alla musica rap all'età di 13 anni affascinato dalle sonorità e dall’attitudine del genere. A 16 anni comincia a realizzare i suoi primi inediti sotto lo pseudonimo “Kei”. Durante il suo percorso ha pubblicato 5 mixtape, all’interno dei quali, figurano diverse collaborazioni con vari artisti. Il 21 aprile 2023, l’artista pubblica il singolo, “UP”, distribuito da Platino. Il 3 giugno, torna con il suo nuovo album, “Love”, che ospita diversi esponenti della scena urban nazionale in cui narra l'amore per la musica, per la sua città, per le persone che gli sono vicine.

Come si è avvicinato Dumitrel alla musica?

All'età di 13 anni mi sono approcciato al rap tramite un compagno di scuola che mi fece ascoltare per la prima volta Eminem. Quell'energia e quella grinta mi travolsero così tanto da diventare un vero e proprio hip-hop addicted. Da quel momento non mi sono più fermato ed ho continuato ad ascoltare sia rap nazionale che internazionale, fino al giorno in cui ho deciso di sperimentarlo in prima persona con qualche giro di freestyle e, poco dopo, con i primi testi scritti in cameretta.

Un giorno, grazie a un amico, andai per la prima volta in uno studio di registrazione per incidere i miei primi pezzi. Da quel momento non mi sono più fermato.

Da Palermo a Torino, come ha inciso questo cambiamento nella sua musica?

Il processo creativo è fortemente influenzato dal vissuto quotidiano ed un cambiamento importante, come quello di un trasferimento, ha sicuramente inciso sulle mie liriche ed il mio approccio alla scrittura. Mi sono lasciato trasportare soprattutto dalla nostalgia, che è la matrice di molti dei miei testi di questo ultimo album. Questo cambiamento ha suscitato in me una voglia di scrivere che non avevo mai provato prima. Penso, per la prima volta, di aver messo a nudo nuovi lati della mia personalità che il pubblico ha poi apprezzato.

Cosa ispira la scrittura delle sue rime?

Se mi concentro su una canzone più intima ed introspettiva cerco sempre di tirare fuori una sensazione fastidiosa, di sfogarmi di un disagio o di essere portavoce di un pensiero comune. Se invece si tratta di pezzi più arroganti o leggeri, dove non cerco a tutti i costi un significato iper profondo, cerco di sperimentare le mie doti tecniche, giocando con le rime e con il flow.

Quanto è importante la fase di produzione in un disco rap?

La fase di produzione è fondamentale. Se i testi sono l'anima del disco, le produzioni sono le ossa e gli organi. Danno corpo a quell'idea. Se poi hai la fortuna di lavorare con delle persone che condividono la tua passione ed hanno una visione comune, come ho avuto la fortuna di incontrare io, puoi anche arrivare a ribaltare completamente i progetti.

Di quale tipo di amore ci racconta il suo nuovo disco Love?

L'amore per la musica, per la mia città, per le persone che mi sono vicine.

Come sono nate le collaborazioni con i featuring all’interno del disco?

La maggior parte sono gli amici di sempre (Skinny Phoenix, Yann, Fulvio Nuvole, Catene e Joshua), collaborazioni che vanno al di là della musica. Altri, come Indigo, Turi Moncada, Frank Popa, Seth RN, Ninni e Nello Kawaski sono artisti palermitani che stimo, rispetto artisticamente e considero molto talentuosi, non potevo assolutamente escluderli dal disco. Ogni collaborazione è stata scelta per arricchire e raccontare al meglio la storia dei pezzi. Nulla è stato lasciato al caso.

La sua Torino musicale e non.

Purtroppo, non ho ancora avuto il piacere di conoscere benissimo la scena musicale di questa città. Lavoro molto e i miei orari lavorativi spesso non mi permettono di assistere a tantissimi eventi, perché o sto lavorando o devo svegliarmi molto presto la mattina, la sveglia suona molto presto, verso le 5.30. Però da vero fan del genere ho ascoltato e ascolto alcuni artisti torinesi che reputo molto bravi.

News, appuntamenti, live in programma.

Non vi voglio svelare troppo, sicuramente il 3 luglio uscirà il videoclip ufficiale di una delle canzoni del nuovo disco.