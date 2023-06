Volley A1/F: la giovane Giada Di Mario completa la seconda linea della Wash4green Pinerolo

Classe 2004, 180 cm, romana: è Giada Di Mario a completare la seconda linea della Wash4green Pinerolo. Reduce dall’ultima stagione con l’Assistec Volleyball Sant'Elia in A2, affiancherà Ilenia Moro.

“Con Giada arriva una delle giovani italiane più promettenti in un ruolo delicato e strategico come quello del libero” sottolinea il ds Francesco Cicchiello. Mentre la nuova pinella non nasconde l’entusiasmo: “Sarà un anno elettrizzante dove mi aspetto di crescere tecnicamente e come persona. È per me una nuova sfida e sono pronta a dare il massimo. Sono abituata al lavoro duro e a mettermi sempre in gioco”.

Nel frattempo, è stato ufficializzato anche il passaggio dell’ex capitano pinerolese Valentina Zago all’Itas Trentino, che è stato promosso quest’anno in A1 e quindi incontrerà la Wash4green.