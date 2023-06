Museo Egizio: incontro con Massimo Osanna, direttore Musei del Ministero della Cultura

Lunedì 26 giugno alle 18,30 è atteso al Museo Egizio, Massimo Osanna , direttore generale per i Musei del Ministero della Cultura, nell’ambito di “What is a Museum?”, il ciclo di dieci incontri, ideato da Christian Greco, direttore dell’Egizio, per delineare il ruolo e le sfide future dei musei, insieme ai maggiori protagonisti del settore.

Ricerca, digitalizzazione, formazione, inclusione, accessibilità e cura del patrimonio: sono i temi su cui i principali rappresentanti delle istituzioni museali internazionali saranno chiamati a confrontarsi a Torino, per riflettere sul futuro dei musei e per accompagnare l’Egizio in un percorso di innovazione, in vista del bicentenario, che verrà celebrato nell’autunno del 2024.