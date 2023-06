Iren cresce nel fotovoltaico: in Sicilia costruirà un impianto da 20Mw

Iren fa acquisti in Sicilia e cresce ancora nel fotovoltaico grazie all’acquisizione dell’autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto da 20MW. Come previsto dal Piano Industriale @2030, attraverso la società controllata Iren Green Generation ha infatti sottoscritto con European Energy il contratto per l’acquisizione del 100% della SPV (società veicolo) Limes 20 S.r.l., partecipata interamente da European Energy e titolare dell’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 20,39 MWp su terreni siti nei comuni di Noto e di Pachino (SR), in Sicilia.