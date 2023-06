Vol.To, l'assemblea dei soci approva il Bilancio 2022: forniti 14.038 servizi a 1.133 Enti del Terzo Settore [VIDEO]

Vol.To in quanto ente accreditato all’Albo del Servizio Civile Universale a livello nazionale ha gestito: 127 Enti di accoglienza, 229 sedi di progetto e 23 progetti per 105 giovani nel 2022, mentre 35 progetti per 248 giovani presentati che si realizzeranno nel 2023. Sono stati, invece, curati 5 progetti europei (3 come capofila, 2 come partner) ammessi a finanziamento nell’ambito di 3 programmi - Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà̀, Horizon 2020 - e 4 progetti a valenza locale (2 come capofila, 1 come partner, 1 come membro del tavolo di coprogettazione) sostenuti nell’ambito di programmi e bandi di Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Città di Torino. Vol.To è stato, poi, coinvolto in 1 protocollo a livello regionale con la Regione Piemonte e con gli altri CSV per la trasmigrazione degli ETS piemontesi nel Registro Unico del Terzo Settore, e in 1 protocollo a livello comunale con la Città di Venaria per la promozione e il rafforzamento del sistema locale del Terzo settore