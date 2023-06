Tagli e batterie ingoiate, al Ferrante Aporti boom di gesti di autolesionismo: "Condizione detenuti inaccettabile"

Alcuni si sono fatti dei tagli, altri hanno ingoiato le batterie. Sono ben 200 i gesti di autolesionismo nel 2022 fatti dai detenuti del minorile Ferrante Aporti, dove è stato registrato anche un tentativo di suicidio. E per dare la misura di quanto il fenomeno sia preoccupante, basti pensare che l'anno scorso al carcere Lorusso e Cutugno sono stati registrati "appena" 143 atti di autolesionismo.

Molti stranieri non accompagnati

Una situazione che ha spinto i garanti dei detenuti regionale e comunale Bruno Mellano e Monica Cristina Gallo a lanciare l'ennesimo grido di allarme sulla struttura di Torino sud, dove al monitoraggio effettuato il 13 giugno si trovavano 46 ragazzi, di cui 34 under diciotto e 12 giovani adulti. "Si registra una maggioranza - ha spiegato Gallo - di minori stranieri non accompagnati, che provengono in prevalenza dal Maghreb, mentre scende il numero dei giovani adulti".

"Spendete soldi pnrr anche per area detentiva"

A breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione del Ferrante Aporti, grazie a 25 milioni di fondi Pnrr. Soldi che dovrebbero essere impiegati per un nuovo ingresso, nuovi spazi per i colloqui dei giovani detenuti e interventi di riqualificazione energetica dell'involucro ed impianti. "Come garanti - ha precisato Mellano - abbiamo detto più volte a Ministeri e Sottosegretari che non sarebbe accettabile che i soldi fossero spesi solo per il contorno e non per la sostanza, cioè l'area detentiva".

"Condizione detentiva inaccettabile"

E per dare più nettamente un'idea, il garante regionale ha spiegato come l'assessore regionale Chiara Caucino, durante un sopralluogo effettuato la scorsa settimana, sia rimasta inorridita "rispetto alle condizioni delle stanze". "La condizione detentiva è diventata inaccettabile: una parte di quei 25 milioni vengano spesi per rendere dignitosa la vita dei detenuti" ha concluso Mellano. Ma i problemi ovviamente non si fermano qui.

Serve un direttore

La scorsa settimana la direttrice Simona Vernaglione, dopo aver diretto per anni il Ferrante Aporti ed il minorile di Bari, ha lasciato l'incarico di Torino. Le redini sono passate al dirigente regionale Antonio Pappalardo. "Il minorile di Torino - ha rincarato Mellano - non può essere governato due giorni a settimana, ma deve avere un direttore in pianta stabile". "Auspichiamo che al più presto - ha aggiunto la garante comunale - ci sia una direzione stabile dell'istituto, che deve avere una fisionomia di custodia attenuata, anziché di chiusura".

Centro di prima accoglienza fatiscente