Antonino Sottile e Livio Tesio nominati direttori della Sanità e del Welfare

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha condiviso all’unanimità la scelta dei nuovi direttori della Sanità e del Welfare e avviato le procedure per l’attribuzione degli incarichi che avranno una durata di 18 mesi. Antonino Sottile guiderà la Direzione Sanità e Livio Tesio la Direzione Welfare.

Antonino Sottile è l’attuale direttore generale dell'Istituto IRCCS di Candiolo. È stato dirigente medico dell’Asl di Biella e dipendente medico dell’Università di Messina, dove ha lavorato anche nell’ambito della gestione sanitaria. Ha un master in Sanità conseguito all’Università Bocconi di Milano e un master in amministrazione aziendale conseguito alla SAA di Torino.

Livio Tesio ha lavorato in tutta la filiera dei Servizi sociali passando attraverso gradi diversi di responsabilità. È stato direttore generale del Consorzio Monviso Solidale dal 2010 al 2017 prima di arrivare in Regione per occuparsi di Welfare e di progetti innovativi. Ha fatto parte dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte Covid-19.

“La scelta, all’interno di una rosa di candidati di alto livello e valore, si è concentrata su due professionisti stimati e con una lunga esperienza nel proprio settore. A loro va il nostro augurio di buon lavoro consapevoli che sanità e politiche sociali rappresentano diritti fondamentali, oggi più che mai, due colonne portanti delle nostre comunità” sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

In particolare per quanto riguarda il nuovo direttore della sanità  "Il mio obiettivo – spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - è avere sempre di più in Piemonte una sanità d’eccellenza e per questo abbiamo voluto alla sua guida chi da 25 anni dirige l’Istituto di Candiolo, l’ha reso un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e ora potrà essere al servizio della sanità pubblica. Ci si lamenta spesso, in Italia, che le migliori professionalità lascino la sanità pubblica per andare nel privato, oggi in Piemonte accade il contrario e questo è un bel segnale della nostra idea di sanità che ha i suoi piedi ben saldi nel pubblico ed è attrattiva anche per il privato d’eccellenza”.

"L’altissima qualità espressa dalle candidature alla direzione della Sanità regionale – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – dimostra la capacità di attingere a professionalità che sono garanzia di affidabilità del Sistema pubblico. C’è stato l’imbarazzo della scelta. Auguro buon lavoro al nuovo direttore, i cui meriti professionali sono riconosciuti a tutti i livelli, soprattutto nel campo direzione di strutture e unità operative, oltre che nella gestione delle risorse umane e strumentali".

Il Consiglio regionale ha effettuato, a scrutinio segreto, le seguenti nomine: Stefano Prunai (effettivo) e Marina Fornero (supplente) nel Collegio dei revisori dei conti del “Laboratorio chimico” dell’Azienda speciale della CCIAA di Torino; Stefano Rigon (effettivo) e Marzio Ciravegna (supplente) nel Collegio dei revisori dei conti di “Torino Incontra” dell’Azienda speciale della CCIAA di Torino; Paolo Radosta nel Consiglio direttivo dell’Associazione abbonamento musei; Desir Cisotto (effettivo) e Andrea Ricci (supplente) nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione del Teatro Stabile di Torino; Paola Gatto e Diego Rovetti nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Film Commission Piemonte; Graziano Tirone nel Consiglio di amministrazione dell’Associazione Museo nazionale dell’automobile “Avvocato Giovanni Agnelli”- Mauto.