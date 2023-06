Controlli nella zona di Porta Nuova e sui bus: una denuncia, multe e scoperti 143 'portoghesi'

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad alto impatto coordinati dal Commissariato Barriera Nizza e svolti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e con l’ausilio di Personale del Compartimento Polizia Ferroviaria, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte e di unità cinofile.

I controlli che hanno avuto luogo ieri pomeriggio hanno interessato l’area antistante la stazione di Porta Nuova e le aree limitrofe.

Una cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme in materia di immigrazione. Un cittadino italiano, invece, è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Altra sostanza stupefacente rinvenuta dalle unità cinofile è stata sequestrata a carico di ignoti. Due contravvenzioni al codice della strada elevate da personale della Polizia Ferroviaria.

Nel corso dell’attività, personale del GTT, con l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri, ha controllato 24 vetture con 550 persone a bordo elevando 143 verbali.

I controlli continueranno anche in futuro.