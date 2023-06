Il broker assicurativo truffava i clienti e le compagnie: “sparito” un milione di euro [VIDEO]

Ha incassato premi un milione di euro, ma non li ha mai versati alle compagnie assicurative. E’ quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino, dopo un’ indagine nei confronti di un agente assicuratore del capoluogo piemontese.

L’attività investigativa, condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino, con la collaborazione del personale della Sezione di polizia giudiziaria del Corpo in forza presso la locale Procura, è stata avviata nel 2021 a seguito della denuncia presentata da due compagnie operanti nel settore assicurativo per le quali l’indagato risultava mandatario, in qualità di rappresentante legale, di una società operante nella fornitura di servizi di gestione dei portafogli.

L’intenso lavoro svolto dagli investigatori, grazie anche all’analisi delle molteplici transazioni finanziarie e dei numerosi documenti contabili esaminati, ha consentito di acquisire elementi ritenuti idonei a configurare la sussistenza della frode perpetrata dall’agente, il quale dovrà rispondere dei reati di appropriazione indebita e truffa. Lo stesso, inoltre, avrebbe tratto in inganno i propri clienti convincendoli a pagare somme di denaro, per circa 70.000 euro, da destinare a investimenti, in realtà, mai effettuati.

Ulteriori approfondimenti di natura economico-finanziaria hanno permesso, altresì, di quantificare, sulla base dei proventi illecitamente ottenuti dall’indagato attraverso il meccanismo fraudolento posto in essere, l’ammontare dell’imposta evasa, pari a circa 250.000 euro, opportunamente segnalato agli Uffici finanziari competenti ai fini del successivo recupero a tassazione.