Attimi concitati questa mattina in zona VIllaretto, precisamente in strada Bellacomba 138. Un deposito di veicoli e masserizie è andato a fuoco per cause ancora da precisare. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino. Due autobotti in supporto per rifornimento idrico. Le operazioni sono in fase di chiusura e la situazione, dopo l’incendio, è tornata sotto controllo