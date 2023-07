Incidente sulla tangenziale nord, nei pressi dello svincolo per Caselle: traffico in tilt

Ancora un incidente sulla tangenziale nord di Torino, stavolta all'altezza dello svincolo per Caselle in direzione Milano. Coinvolti due mezzi pesanti e un autobus, con a bordo circa 50 persone, per la maggior parte bambini, provenienti da Asti e diretti a Leinì.

Traffico fortemente rallentato

Ancora da chiarire la dinamica esatta che ha prodotto il sinistro, causato forse anche dalla leggera pioggia e da un asfalto diventato viscido. Nessuna persona risulta ferita, ma la prima corsia di marcia è stata chiusa al traffico, con forti ripercussioni sulla circolazione.