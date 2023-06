Al Forte di Exilles si volta pagina: la riapertura (più lunga) per l'estate 2023 e una nuova gestione biennale

Dopo anni di chiusura, il Forte di Exilles riapre al pubblico per la stagione estiva 2023.

Il bene storico, passato dal 2019 dal Demanio alla proprietà della Regione Piemonte, apriva solo per brevissimi periodi, troppo brevi per poter pensare a una programmazione a lungo termine.

Con la nuova gestione biennale concessa al Comune si cambia registro. Dal 14 luglio e fino al 30 settembre, la nuova stagione apre con una serie di eventi di valorizzazione artistico culturale, curati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, braccio operativo della Regione che farà da garanzia per le iniziative portate all’interno della struttura, dall’Associazione Amici del Forte e dall’associazione Revejo.

“Il forte ha avuto diversi tentativi di gestione. In passato la gestione era diretta da una sua partecipata. Una scelta ottima nei termini di efficacia economica, ma che aveva dei limiti, la relazione con il territorio era poca. Noi agiremo in modo diverso. Il nostro obiettivo è il riequilibrio culturale per rendere il forte un luogo in cui le comunità possano costruire il proprio percorso di crescita” aggiunge Matteo Negrin di Piemonte dal Vivo.

Nel 2016 è nata l’associazione Amici del forte, cui il Comune aveva dato in sub concessione alcuni incarichi ricevuti dalla Regione. Da due anni l’associazione ha poi intrapreso una collaborazione con associazione Revejo.

“Abbiamo sofferto sulla nostra pelle le difficoltà della fortezza, unico volano del paese. Abbiamo dato anima e corpo dal 2016. Abbiamo avuto l’appoggio di Revejo che ha le carte in regola per la comunicazione. La nostra presenza resta basilare, siamo quelli che restano sul territorio” commentano dall’associazione Amici del Forte di Exilles.

Soddisfatto il sindaco di Exilles, Michelangelo Castellano, che da anni cercava di aumentare il periodo di concessione dalla Regione. “La gestione era concessa di anno in anno per un periodo limitato, da metà luglio a metà settembre. Con il poco tempo di apertura e di concessione non si potevano fare grandi programmazioni. Il Comune ha lamentato questa situazione, dopo alcuni solleciti si è arrivati ad avere un contratto di gestione biennale”. L’obiettivo del Comune ora è duplice: “Vorremo arrivare ad avere un maggior periodo di apertura per sviluppare un turismo “scolastico” basato sulle gite e avere periodi di apertura dal mese di marzo in avanti. In questo modo, si dimostrano la potenzialità culturali della fortezza. Come Comune vorremmo inoltre studiare un sistema di collegamento tra il borgo e il forte. Le frazioni sono state riviste e sono stati compiuti alcuni interventi di miglioramento per un paese davvero pregevole”.

“C’era grande volontà di aprire come doveva essere, siamo certi che ritorneranno risultati soddisfacenti” conclude l’assessora Vittoria Poggio.

La nuova stagione estiva 2023

Il programma estivo del Forte di Exilles si svolgerà nel Cortile del Cavaliere, con fino a 600 posti a sedere, e in caso di brutto tempo, l’alternativa sarà la sala Ezio Bosso, con 120 posti. Si aprirà il 14 luglio con lo spettacolo di Luca Ward e si proseguirà con concerti, spettacoli ed eventi.

“Chiuderemo il 30 di settembre, allunghiamo di molto il periodo di apertura. Abbiamo quindi aumentato il numero di mostre e di appuntamenti. Tra le novità c’è il nuovo allestimento nella cappella intitolato dedicato a Ezio Bosso. Altre attività sono in cantiere grazie alla collaborazione con gli Amici del Forte” spiega Alberto Milesi, dell’associazione Revejo.

Per info e programma: https://www.borgatedalvivo.it/cerca?key=forte&fbclid=IwAR2pJEPyLCV2iqt_phuziCfIiBvOWRXAkssCtbUjUpnluxC9w6SR_-RZZzo