Bardonecchia, al via la prima edizione di Alpi Sonore

A Bardonecchia il 7 luglio apre Alpi Sonore, il primo Festival delle Valli completamente ideato dalla Pro Loco di Bardonecchia.

Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, dal concerto dell’intramontabile Cristina D’Avena + Gem Boy al dj set di Samuel, frontman dei Subsonica.

Non solo musica, ma anche tante altre attività destinate ai grandi e ai più piccoli, come gli spettacoli pirotecnici, la festa della birra, cene a tema, mercatini e tanto altro, contribuiscono a rendere ancora più variegata la proposta. Gli eventi si svolgeranno in diverse location dislocate nella città – nelle piazze, nelle vie del centro e nei luoghi storici –nel rispetto assoluto della natura e del territorio.

Alpi Sonore, inoltre, si fa promotore di inclusione sociale ponendosi l’obiettivo di coinvolgere le persone con disabilità e di creare con loro un legame di fiducia e di rispetto. In tal senso il famoso pilota e campione di Moto freestyle Alvaro Dal Farra porterà in Valle la Mototerapia, un progetto che consiste nel far salire in sella a moto da cross o quad, sotto la guida di professionisti del settore, tutti coloro che vivono una condizione di disabilità.