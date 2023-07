Rivoli, chiude la mostra di Olafur Eliasson: il finissage con il documentario di John O’Rourke

In occasione della chiusura della mostra Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti e nel contesto della rassegna estiva di cinema in collaborazione con Distretto Cinema Ever-green: un Pianeta da salvare, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta una serata dedicata a Olafur Eliasson.



Per la prima volta in un museo italiano sarà proiettato Olafur Eliasson: Miracles of Rare Device, 2019, (durata 60’), film documentario diretto dal regista John O’Rourke e prodotto da Tigerlily Productions per BBC Arts nell’ambito della serie di Alan Yentob.

Girato a Berlino e Londra, oltre che in Islanda e Danimarca, il film analizza la pratica di Eliasson documentando il lavoro dell’artista e del suo studio-laboratorio, composto da più di cento ricercatori, costruttori e altri specialisti. Il film approfondisce i processi collaborativi e le ricerche che hanno condotto Eliasson alla realizzazione di alcune delle sue opere che ormai appartengono alla storia dell’arte, tra cui Ice Watch, 2014, The weather project, 2003, The glacier series, 1999, Beauty, 1993, attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi intervistati, tra cui l’ex presidente dell’Irlanda e alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson, il pioniere dell’hip hop Fab 5 Freddy, l’ex Presidente dell’Islanda Ólafur Ragnar Grímsson.



La proiezione sarà preceduta da una conversazione tra Marcella Beccaria, Vice Direttore del Castello di Rivoli e curatore della mostra Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti presso il Museo, e John O’Rourke, regista del film. Sarà possibile seguire la conversazione anche in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube del Castello di Rivoli.



In anteprima mondiale assoluta, la serata includerà un trailer di Orizzonti tremanti (Trembling horizons), 2023, (durata 3’ circa) diretto dagli SHIMURAbros, duo artistico composto da Yuka e Kentaro Shimura. Filmmakers che indagano la relazione tra luce, materia, immagini e astrazione, SHIMURAbros sono anche autori di una eccezionale serie di film che prendono spunto da opere e mostre di Olafur Eliasson, proponendo un’originale idea di “opere sulle opere” ideate da artisti che interpretano altri artisti. Orizzonti tremanti con musica di mamoru, è incentrato sulle opere di Eliasson allestite nella mostra omonima al Castello.

La versione integrale del film sarà proiettata prossimamente al Museo in concomitanza con l’uscita del catalogo dedicato alla mostra.



Ultimo giorno di apertura della mostra, domenica 2 luglio.