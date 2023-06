Avio Aero, in rampa di lancio l'accordo integrativo per 5000 lavoratori: aumentano salari e premi

In rampa di lancio l'accordo sull'integrativo di Avio Aero che riguarda circa 5.000 lavoratori nei 5 stabilimenti italiani. Torino, dunque, ma non solo.

La trattativa è stata condotta presso l'Unione Industriale dai sindacati (tra cui Fiom Cgil, Uilm e Fim Cisl) e si è arrivati a un'intesa sull'ipotesi di contratto.

L'intesa, che ora sarà sottoposta alle assemblee e sottoposta al voto dei lavoratori, comprende miglioramenti dal punto di vista salariale: 750 euro di aumento nel premio di risultato, ma anche 110 euro al mese (compreso il superminimo non assorbibile per tutti i lavoratori, operai e impiegati) più altri miglioramenti graduali negli anni successivi.

Accanto a questi, ci sono aumenti anche su trasferte, Fondo complementare "Cometa" (dal 2 al 2,5% mensile di contributo aziendale), Sicurezza e la stabilizzazione di 70 lavoratori somministrati.