La rinascita della Cannabis sativa: Opportunità e benefici per il futuro

Negli ultimi anni, la Cannabis sativa sta vivendo una rinascita in termini di interesse da parte delle imprese agricole, degli enti di ricerca e delle istituzioni.

Questo è dovuto, in gran parte, ai suoi molteplici utilizzi in settori tradizionali, come il cartario, tessile e alimentare, e in quelli più innovativi, tra cui bioplastica, bioedilizia, biocarburanti, cosmetica e farmaceutica.

È giunto il momento di analizzare e valutare l'impatto della canapa per imprese e sistemi locali, in un contesto in cui la situazione del settore e il quadro normativo e politico sono in costante evoluzione.

Cosa sta cambiando per i prodotti CBD?

Negli ultimi anni, il panorama normativo e politico ha visto importanti cambiamenti riguardanti la canapa e i prodotti CBD ad essa correlati.

La legalizzazione della coltivazione e del commercio di canapa a basso contenuto di THC, il principio psicoattivo della pianta, ha aperto nuove opportunità per produttori e aziende del settore.

I consumatori stanno sempre più apprezzando le proprietà dei prodotti CBD derivati dalla canapa, determinando così un aumento della domanda.

Il governo ha fatto capire (introducendo un emendamento, poi ritirato) di avere intenzione di introdurre un regime fiscale specifico riguardante le parti della canapa utilizzate nei prodotti da fumo o da inalazione, al fine di uniformare la tassazione a quella dei prodotti analoghi.

La vendita di tali prodotti sarebbe prevalentemente limitata ai punti vendita specializzati con patentino per la vendita di generi di monopolio. Questo è ancora lontano dall'orientamento dell'OMS e dell'Europa che dichiara ormai il CBD non pericoloso e minaccia di mettere in crisi un settore fiorente e strutturato piuttosto che regolarizzarlo.

La rilevanza della canapa per imprese e sistemi locali

Le potenzialità della canapa sono notevoli e si estendono a diversi settori dell'economia.

Le imprese possono trarre vantaggio dalla coltivazione di questa pianta sostenibile, diversificando la loro offerta e aumentando la competitività nei mercati in rapida crescita. Inoltre, le comunità locali beneficiano dell'introduzione di nuove opportunità di lavoro e investimento legate alla filiera della canapa.

Per comprendere meglio il potenziale della canapa nel contesto italiano, è stata condotta una ricerca esplorativa attraverso un questionario distribuito a canapicoltori e imprenditori del settore. I risultati hanno evidenziato che la domanda di prodotti a base di canapa è in aumento e che le imprese che si dedicano a questo settore sono consapevoli delle opportunità offerte da questa coltura versatile e sostenibile.

Verso un futuro sostenibile con la Cannabis sativa

Il futuro della Cannabis sativa appare promettente e offre un'enorme varietà di potenzialità sia per l'agricoltura che per l'industria.

Integrare questa pianta nei sistemi produttivi e locali può portare a una crescita economica sostenibile e a un miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita.

La comunità scientifica, politica e imprenditoriale ha il compito di continuare ad approfondire le potenzialità della canapa e lavorare insieme per incentivare la sua coltivazione e il suo utilizzo in modo responsabile e innovativo.

La canapa come motore per un'economia sostenibile

La coltivazione della canapa offre un'opportunità unica per immaginare un'economia sostenibile che non solo porti benefici economici alla piccola e media impresa agricola ma anche contribuisca alla promozione dello sviluppo sostenibile.

La canapa ha il potenziale per ridurre l'impronta ecologica, poiché contribuisce al sequestro della CO2 e alla diminuzione della produzione di gas serra.

Il modello americano: Investimenti nella canapa e nella sostenibilità

Un esempio di questo approccio visionario è riscontrabile negli Stati Uniti, dove il governo ha stanziato 35 milioni di dollari per finanziare cinque diversi progetti riguardanti la canapa e la sostenibilità. Questo investimento rappresenta poco più dell'1% di un totale di 3,1 miliardi di dollari destinati all'agricoltura sostenibile, un settore in cui la canapa è considerata una soluzione ottimale.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) promuove il progetto e finanzia partenariati per sostenere la produzione e la commercializzazione di prodotti climaticamente intelligenti attraverso una serie di progetti pilota della durata di uno a cinque anni. In totale, verranno avviati 141 progetti che puntano su canapa ed economia sostenibile.

Legalizzazione e crescita del settore agricolo

La ricerca ha analizzato i motivi per cui la legalizzazione della cannabis con scopo ricreativo ha maggiori benefici economici rispetto alle leggi sulla cannabis medica (MML).

Tra gli elementi distintivi delle leggi per la legalizzazione del consumo adulto vi sono alcune riforme della giustizia penale, che includono l'assoluzione e la riduzione della probabilità di avere precedenti penali, in particolare per le minoranze come neri e ispanici, storicamente danneggiati dal proibizionismo della marijuana.

Inoltre, dato che il mercato ricreativo della cannabis è destinato a un pubblico più vasto rispetto a quello medico, la produzione e la coltivazione di marijuana sarebbe maggiore, portando a un incremento delle richieste di lavoro e dell'occupazione nel settore agricolo e delle vendite al dettaglio.

Cannabis e creazione di posti di lavoro nel settore agricolo e oltre

La cannabis legale è il settore che crea il maggior numero di posti di lavoro negli Stati Uniti.

Nel 2021, il settore ha registrato un incremento del 32%, superando i 300.000 posti di lavoro a tempo pieno nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Stando ai dati del 2022, la cannabis conferma il suo ruolo come la più grande opportunità economica e lavorativa del Paese, con circa 430.000 nuovi posti di lavoro e una media di 280 nuove assunzioni al giorno.

Un futuro verde e sostenibile con la canapa

Di fronte a questi risultati, è sempre più evidente che la canapa possiede un potenziale straordinario per promuovere un'economia sostenibile, portando vantaggi significativi dal punto di vista economico e ambientale.

Progetti come quelli finanziati negli Stati Uniti mostrano la strada verso un futuro in cui la canapa svolge un ruolo centrale nella transizione verso un sistema economico e produttivo più verde e sostenibile.