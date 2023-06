Giro di vite in zona Vanchiglia: due arresti e due ordini di espulsione. Da inizio anno i rimpatri sono stati 62

E' di due arresti, due ordini di espulsione e due persone trattenute per successivo rimpatrio il bilancio dell'operazione realizzata dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia nelle scorse ore, soprattutto nella zona di Corso Giulio Cesare e di Corso Principe Oddone.

L’attività ha consentito di individuare e sottoporre a foto segnalamento 4 nigeriani, 3 marocchini e 2 tunisini privi di documenti idonei a comprovare la loro identità.

Uno dei due nigeriani è stato tratto in arresto poiché, a seguito di alcune verifiche, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione per l’esecuzione della pena della reclusione della durata di 9 mesi a seguito di condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un tunisino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in bocca aveva infatti 20 dosi di cocaina.

Altri tre dei soggetti controllati sono stati denunciati per non aver rispettato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore: per loro un nuovo ordine da eseguire in 7 giorni.

Ma durante il servizio sono stati diversi i soggetti accompagnati in questura per esser trattati dall’Ufficio Immigrazione: un nigeriano è stato accompagnato al CPR di Milano per procedere alla sua compiuta identificazione e al successivo rimpatrio, mentre un albanese è stato immediatamente rimpatriato.

Da gennaio sono stati 62 i rimpatri

Grazie alla collaborazione con i consolati dei paesi extra UE, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha potuto effettuare molteplici rimpatri nel corso degli ultimi mesi. Da gennaio ad oggi sono infatti ben 62 i rimpatri totali effettuati, di cui 6 a seguito di un costante monitoraggio svolto dall’Ufficio Immigrazione nei confronti degli stranieri identificati e detenuti, che si trovano in una delle situazioni di irregolarità previste dal Testo Unico dell’Immigrazione e che devono scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Nei loro confronti, infatti, può essere disposta l'espulsione da parte del Magistrato di Sorveglianza a seguito di informativa ad hoc redatta dalla Questura e indirizzata al Magistrato di Sorveglianza.

Sono stati 621 gli ordini di allontanamento