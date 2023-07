La supremazia prevista di TMS Network (TMSN) su Litecoin (LTC) e Chainlink (LINK) nel 2023

Nel 2023, TMS Network (TMSN) è in prima linea, mostrando una crescita migliore rispetto a criptovalute consolidate come Litecoin (LTC) e Chainlink (LINK).

TMS Network (TMSN) mira a ridefinire il panorama della finanza decentralizzata e, considerando la sua forte performance durante la quarta fase del suo evento di prevendita, è popolare tra gli investitori online.

Questo articolo approfondisce le caratteristiche innovative e il potenziale impatto di TMS Network (TMSN) e lo confronta con Chainlink (LINK) e Litecoin (LTC).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) rivoluziona il mercato delle criptovalute, consentendo ai trader di fare trading di derivati con le criptovalute. Collegando senza problemi i loro portafogli di criptovalute a TMS Network (TMSN), gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di derivati.

La piattaforma elimina la necessità di conti registrati, garantendo agli utenti la libertà di connettersi con le principali borse di loro scelta. Gli investitori sono incentivati con una percentuale di commissioni basata sul volume della piattaforma TMS Network (TMSN).

Oltre alle opportunità di guadagno passivo attraverso le commissioni, TMS Network (TMSN) offre ai suoi detentori di token diversi vantaggi esclusivi, come la gestione non fiduciaria del portafoglio e un'assistenza clienti dedicata. TMS Network (TMSN) assicura inoltre transazioni rapide senza l'obbligo di pagamento FIAT, offrendo un'esperienza di trading senza soluzione di continuità.

Per garantire la sicurezza della piattaforma, TMS Network (TMSN) è stato sottoposto a verifiche da parte di agenzie rinomate come SolidProof Network, Interfi Network, Coinsult e Coinsniper.

Con l'attuale prezzo dei token di TMS Network (TMSN) a soli 0,97 dollari per token, la quarta fase della prevendita dei token in corso rappresenta una notevole opportunità per i primi investitori di puntare su un progetto dalla promettente redditività futura.

http://tmsnetwork.io/

Litecoin (LTC)

Il Litecoin (LTC) è noto come l'altcoin originale, che mira a risolvere i limiti del Bitcoin (BTC). Grazie alla maggiore velocità delle transazioni, alle commissioni più basse e alla minore volatilità, il Litecoin (LTC) si è dimostrato ideale per le microtransazioni e i pagamenti nei punti vendita.

Nonostante l'adozione a livello globale da parte di migliaia di venditori, il Litecoin (LTC) ha faticato a eguagliare il successo del Bitcoin (BTC), attualmente valutato solo circa l'1% del valore di mercato del Bitcoin (BTC). Di conseguenza, gli investitori hanno gradualmente spostato la loro attenzione dal Litecoin (LTC).

Per contrastare questa emigrazione, Litecoin (LTC) ha introdotto l'aggiornamento Mimblewimble, migliorando la privacy e l'anonimato. Tuttavia, questo ha inavvertitamente posto dei problemi agli exchange che tracciano le transazioni di Litecoin (LTC), inducendo alcuni di essi a delistare il Litecoin (LTC) e causando un calo del suo valore.

Attualmente, il Litecoin (LTC) presenta rischi di investimento più elevati, spingendo gli investitori a cercare opportunità migliori. A questo proposito, TMS Network (TMSN) emerge come un'alternativa promettente per gli investitori in cerca di profitto.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) è una rivoluzionaria rete oracolo decentralizzata che fornisce feed di dati sicuri e affidabili per i contratti intelligenti. In qualità di token nativo di Chainlink, LINK svolge un ruolo fondamentale nell'incentivare gli operatori dei nodi, nel consentire lo staking e nel governare la rete. Nel corso della sua esistenza, Chainlink (LINK) ha dimostrato di essere una criptovaluta di spicco.

Di recente, Chainlink (LINK) ha subito un calo di prezzo, scatenando le preoccupazioni degli investitori di Linkcoin (LINK). Con un valore di negoziazione attuale di 6,16 dollari, l'attenzione si concentra ora sul superamento di questo livello per recuperare lo slancio positivo.

Diversi fattori contribuiscono al calo del valore di Chainlink (LINK), tra cui il sentiment del mercato, gli indicatori tecnici e le condizioni generali del mercato. Il trend ribassista di Chainlink (LINK) deriva da una combinazione di prese di profitto da parte degli operatori e dalla mancanza di catalizzatori favorevoli.

Sebbene il valore di Chainlink (LINK) possa aumentare nel prossimo futuro, grazie alla sua caratteristica di Proof-of-Reserve, è ancora difficile attirare nuovi investitori.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) emerge come leader nel 2023, superando criptovalute consolidate come Litecoin (LTC) e Chainlink (LINK). La piattaforma rivoluziona il trading di derivati, offrendo una connettività senza soluzione di continuità con le principali borse ed eliminando la necessità di conti registrati.

Gli investitori beneficiano di commissioni basate sul volume della piattaforma e godono di transazioni rapide e di un ambiente sicuro. Con i token di TMS Network (TMSN) al prezzo di 0,097 dollari, questo è il momento ideale per partecipare.

Per saperne di più sulla rete TMS (TMSN):

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf