Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 2 luglio

Inizia l'estate dei festival musicali a Torino. Dalla Kappa FuturFestival a Flower Festival. Concerti ma anche teatro e tante iniziative all'aperto.

MOSTRE ED EVENTI

OGR TALKS

Mercoledì 28 giugno ore 21.30

Torna OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea. Il 28 giugno a partire dalle 21.30 si potrà esplorare il cielo e i suoi segreti insieme all'astronomo Daniele Gardiol. Un appuntamento speciale per il palinsesto di OGR Talks, che oltre al consueto momento di dialogo con il relatore, prevede questa volta un momento partecipativo durante cui il pubblico sarà coinvolto in prima persona. L’incontro sarà infatti seguito dall’osservazione del cielo con i telescopi insieme agli astronomi professionisti dell'Osservatorio di Torino.

Info: https://ogrtorino.it/



MONCALIERI SUMMER EXPERIENCE

Sabato 1° luglio

Un inizio in grande stile per l'edizione 2023 di Moncalieri Summer Experience. Grande serata di suoni e immagini, sabato 1° luglio alle Vallere (corso Trieste 98), all’insegna della contaminazione tra Occidente e Oriente, ricordando quest’anno anche il grande Italo Calvino a 100 anni dalla nascita. Sono passati quasi dieci anni dalla nascita, da un’idea dell’associazione Ala-Artisti Liberamente Associati di Giangi Parigini, del progetto “Oltre il Confine - Voci e Volti” che ha coinvolto tantissimi artisti che con il loro lavoro hanno voluto accompagnarci tra antiche tradizioni e nuovi linguaggi interculturali. Sabato, dalle 21 in poi, il percorso della serata si intreccerà anche alla potenza delle fiabe tra lettura e musica: vi racconteremo i segreti della narrazione fantastica che con la musica diventano magia. Ingresso libero.

Info: 3518061429



CASTELLI APERTI

Domenica 2 luglio

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che permette di scoprire l’immenso e variegato patrimonio culturale piemontese. Dimore storiche, torri, ville, manieri palazzi, musei attendono il visitatore per una domenica all’insegna dell’arte e della storia.

Info: https://castelliaperti.it/it/

FESTIVAL

FLOWERS FESTIVAL

Dal 29 giugno al 15 luglio

Nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, torna per l'ottava stagione Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa da Cooperativa Culturale Biancaneve e Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour. Si comincia il 19 giugno con Ska P + Dubioza Kolektiv.

Info: https://flowersfestival.it/

TURIN !S LOUDER TODAY (T!LT)

Dal 30 giugno all'11 luglio

L'evento rappresenta in tutto e per tutto lo spirito alternativo che da sempre ha contraddistinto Torino. Sono cinque giornate concerti all'interno dello sSPAZIO211inserite nella programmazione di Sun of a beach, Punto Verde della città che a partire dal 30 giugno fino all'11 luglio animerà l'estate torinese. Sul palco ci saranno artisti internazionali e talenti del territorio per creare una frattura nello spazio e nel tempo e spingerci al di là della normale percezione della musica e del mondo. Tra questi Kurt Vile and The Violators, Tamino, Melvins.

Info: https://www.facebook.com/spazio211torino



KAPPA FUTURFESTIVAL

Dal 30 giugno al 2 luglio

La decima edizione di Kappa FuturFestival che si svolgerà al Parco Dora di Torino dal 30 giugno al 2 luglio, con 110 DJ, 36 ore di musica e 95.000 partecipanti attesi da oltre 110 nazioni differenti, mette nuovamente in evidenza un sempre più profondo legame con il mondo dell’arte.

Quest’anno, un nuovo palco prende vita nel parco urbano più futuristico del Paese, il nuovissimo Kosmo Stage verrà inaugurato per questa decima edizione e sarà dedicato al mondo dell’arte, dove sarà protagonista l’installazione Dance First Think Later, a cura di una delle artiste italiane più riconosciute a livello mondiale: Marinella Senatore.

Info: https://kappafuturfestival.it/

TEATRO

LA DODICESIMA NOTTE

Debutto martedì 27 giugno, ore 21, poi repliche fino al 16 luglio

Torna "Prato inglese", appuntamento estivo del Teatro Stabile che propone i capolavori shakespeariani in una delle cornici più suggestive della città: il Carignano. Quest'anno in scena andrà l’ultima commedia giocosa di Shakespeare, che verrà diretta da Leo Muscato. "Già nel titolo è dichiarato lo spirito di questa malinconica commedia, in cui nulla di ciò che è, lo è davvero", spiega il regista. "Qui Shakespeare si lascia andare a una libertà assoluta, uscendo da qualsiasi condizionamento di trama, di verosimiglianza, di struttura. È un testo in cui meccanismi comici e pene d’amore potrebbero ripetersi all’infinito o interrompersi in qualsiasi momento. Tutto è dettato da una beffarda casualità".

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

LA PENTOLA PIENA DI MONETE D'ORO

Mercoledì 28 giugno, ore 21

(e venerdì 30 giugno nel Cortile del Palazzo Comunale di Chieri)

Una delle più gustose e scoppiettanti commedie di Plauto in una nuova edizione firmata Torino Spettacoli. Si tratta di una piacevole immersione anticipata nelle proposte di quell’unicum che è il Festival di cultura classica di Torino che giunge quest’anno – a ottobre 2023- alla 25esima edizione sul palcoscenico dell’Erba. Con la Pentola (Aulularia) prosegue, a cura di due specialisti del teatro plautino, Gian Mesturino e Girolamo Angione, il lavoro di restituzione agli spettatori di oggi delle opere del maestro insuperato della comicità. La regia della commedia dell’avaro per antonomasia è affidata a Girolamo Angione e a Elia Tedesco. L’interpretazione vede protagonisti i Germana Erba’s Talents e i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli Elia Tedesco, Stefano Fiorillo e Giuseppe Serra.

Info: Teatro Erba, corso Moncalieri

IN FORMA BREVE

Giovedì 29 e venerdì 30 giugno 2023 - ore 19:30

Cabaret circense in cui vengono presentati i progetti artistici personali delle tre allieve e dell’allievo iscritti all’Anno Artistico della FLIC Scuola di Circo di Torino, il corso di specializzazione dedicato proprio alla realizzazione di una propria creazione. Con la regia di Flavio D’Andrea, il pubblico potrà ammirare il frutto di un intenso anno di lavoro svolto in circa 1400 ore di lezioni, creazioni ed esibizioni varie, di una residenza artistica di una settimana svoltasi per la rassegna “La Radice Selvatica” a San Martino al Tagliamento (PN) e della creazione finale di 15 giorni allo Spazio FLIC.

Info: Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it