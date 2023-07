Niente da fare per gli Africa Unite: il concerto di domani allo Spazio211 è annullato

È con grande dispiacere che comunichiamo l’annullamento della data degli Africa Unite prevista per domani, 2 luglio, presso lo Spazio211 Open Air di Torino, a causa dei problemi di salute di uno dei membri della band. Sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, entro e non oltre . Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita: Ticketone, Ticketmaster e Dice. Indicazioni per ottenere il rimborso: Circuito Ticketone: è possibile ottenere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info/ Circuito Ticketmaster: è possibile ottenere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi Circuito DICE: il rimborso verrà effettuato automaticamente mediante riaccredito sulla carta di credito o su altro metodo di pagamento utilizzato dall'Acquirente in fase di acquisto.