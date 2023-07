Carriere alias, oltre venti comuni del torinese seguono l'esempio di Nichelino

Nichelino ha aperto la strada il 12 giugno, sottoscrivendo un protocollo di intesa per favorire l'inclusione delle persone Lgbt, ora il percorso sulle carriere alias, il registro di genere e molte altre importanti pratiche inclusive sta diventando una prassi diffusa alla quale hanno aderito una ventina di Comuni del torinese.

Città metropolitana al fianco dei Comuni

La Città metropolitana si è messa a disposizione delle Amministrazioni, coordinando e supportando i vari Comuni per raggiungere il riconoscimento dei diritti di tutte le persone, per definire la formazione dei dipendenti comunali, per arrivare al registro di genere e ad operazioni di voto non discriminatorie.

Hanno già detto di sì, ad esempio, Torino, Moncalieri e Grugliasco, "ma ci sono altri pronti a lavorare insieme per costruire una società più giusta", ha sottolineato la consigliera metropolitana Valentina Cera. "E' importante prendersi cura delle persone, tutte le persone, nessuno escluso".