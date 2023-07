"Accolgo con piacevole sorpresa che il PD ritenga la mia legge sul lavoro un provvedimento capace di fare la differenza nelle dinamiche del lavoro piemontese". Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in risposta al Partito Democratico [LEGGI QUI].

"Confidando nella coerenza delle opposizioni", ha spiegato Chiorino, "mi sono già attivata per richiamarla in aula alla prima seduta utile per l’immediata approvazione con i voti delle stesse minoranze".