Giovani e lavoro precario, il Partito Democratico: "La Regione che cosa aspetta?"

Dai dati emersi in questi giorni resi noti da vari Istituti di ricerca, risulta che il mercato del lavoro si manifesta estremamente dinamico, anche nel Torinese. Nelle attivazioni nette (saldo assunzioni/cessazioni) il dato congiunturale del 2022 rispetto al 2021 sta ritornando su valori normali come prima della pandemia; sono infatti 12.123 i contratti in più. Dopo la pandemia c’è stato l’atteso rimbalzo nell’occupazione malgrado la guerra in mezzo all’Europa.

"E’ più’ che evidente che le recenti dinamiche nel lavoro della nostra provincia segnalano che i problemi riguardano i giovani e le donne - spiegano il segretario del PD metropolitano, Marcello Mazzù, e il responsabile del Lavoro in segreteria, Massimo Tamiatti - Come Partito democratico chiediamo alla Regione Piemonte, al Presidente Cirio e alla sua Assessora al Lavoro Chiorino, che cosa intendano fare. La legge regionale sul Lavoro è da tempo bloccata e chiediamo al Presidente Cirio di velocizzarne l'approvazione, soprattutto in un momento in cui l'approvazione del decreto Lavoro non sembra affrontare queste criticità, e anzi aumenterà le fragilità con il netto ridimensionamento del reddito di cittadinanza. Le ragioni poi delle dimissioni sono un fenomeno preoccupante e in forte aumento e ne andrebbero analizzate le cause urgentemente".