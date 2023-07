A Torino sette piscine all'aperto e sette al chiuso per combattere il caldo estivo: ecco quando aprono

Breaking news: a Torino non c'è il mare. La città ha tutto: montagna, collina, pianura, fiumi e laghi, ma di sicuro non è vicina al Tirreno né all'Adriatico. Per rinfrescarsi d'estate, quindi, a meno che non si voglia viaggiare verso Savona per più di due ore, l'unico modo è andare in una delle piscine cittadine. Alcune con la bella stagione offrono un servizio all'aperto, altre invece restano attive per tutto il mese di luglio, con una piacevole eccezione che chiuderà solo la settimana di ferragosto.

Piscine all'aperto

Le piscine all'aperto, le più apprezzate in questa stagione, sono in totale sette e rimarranno attive fino ad agosto o settembre, a seconda dei casi. Per i costi, le piscine comunali hanno un tariffario comune, mentre quelle di altri enti sono soggetti a decisione del gestore. Vediamo gli orari di apertura.