Volley: l’Usato Garantito conferma il titolo europeo Masters a Tampere

Secondo trionfo continentale consecutivo per le straordinarie donne dell’Usato Garantito che oggi pomeriggio a Tampere, in Finlandia, si sono imposte nel torneo di pallavolo femminile degli European Masters Games, vera e propria “Olimpiade” per atlete e atleti che hanno superato i 35 anni di età senza perdere né la passione per lo sport né la voglia di misurarsi con i propri rivali.

Bissando il successo registrato nel 2019 a Torino, l’Usato Garantito ha superato le avversarie di Brasile, Finlandia e Svizzera, vincendo a punteggio pieno il girone finale che in virtù di cinque vittorie in altrettante partire le ha infine viste laurearsi bicampionesse continentali.

I Giochi Masters di Tampere si sono aperti martedì 27 giugno con la cerimonia di apertura che si è conclusa allo stadio “Ratina” e ha visto la presenza di Sergej Bubka, il più grande saltatore con l’asta di tutti i tempi e oggi presidente IMGA (International Masters Games Association). Agli EMG di quest’anno partecipano oltre 4.000 atleti in rappresentanza di 77 Paesi (la partecipazione ai Giochi è aperta anche a quelli extra europei) e al servizio di 29 discipline sportive.

La squadra dell’Usato Garantito, nata nel 2017 nel rigoglioso alveo del 4Volley (società che opera tra Rivalta, Orbassano e Volvera e che nel 2022 ha festeggiato i suoi primi quarant’anni di vita sportiva), rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa essere sinonimo di benessere. Composta da 13 atlete di oltre 40 anni (c’è anche chi quest’anno toccherà quota 55), si è presentata a Tampere con lo stesso spirito che quattro anni fa l’aveva vista trionfare sotto la rete di casa.

«Ci siamo allenate duramente nel corso dell’intera stagione per difendere il titolo continentale e riportarlo a Torino», afferma Lucia Bioletti nella sua doppia veste di presidente e centrale dell’Usato Garantito. Come tutte le sue compagne di squadra, Lucia Bioletti ha un passato agonistico speso sui parquet di mezza Italia e un presente che coniuga con successo sport e vita di tutti i giorni: «La nostra non è solo una squadra sportiva, ma un progetto dal forte significato sociale - aggiunge -. Dimostra sul campo che l’attività fisica over 40 non solo fa bene, ma è indispensabile per invecchiare in modo sano e attivo. In più, l’Usato Garantito esprime un modello femminile alternativo che va oltre gli stereotipi: ci sentiamo donne pienamente realizzate e in grado di vivere la nostra vita al di là di ruoli preconfezionati».

Alla grinta che le atlete dell’Usato Garantito mettono in campo in ogni partita o allenamento fa da contraltare una sana dose di ironia che ricorda come si tratti pur sempre di un gioco: dal nome scelto per la squadra fino al motto che campeggia sulla loro maglia “Gallina vecchia fa buon bagher”. «L’Usato Garantito è un generatore di valori positivi. Empatia, condivisione, benessere, networking, sfida, impegno, determinazione con un unico ed essenziale denominatore comune: women empowerment», puntualizza Lucia Bioletti, professione dietista e biologa per l’Asl TO 3.

La spedizione finlandese dell’Usato garantito ha contato sul patrocinio della Città Metropolitana di Torino e sul sostegno di alcuni sponsor (la casa editrice torinese "La Fabbrica delle Illusioni”, l’azienda rivolese di lavorazioni meccaniche di precisione “RPM 2000” e quella orbassanese di automazione meccanica “OTS Assembly”) indispensabili per sostenere il sogno legato a questo progetto.