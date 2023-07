Controlli nelle aree della movida: 5 locali sanzionati per musica alta, schiamazzi e vendita di alcol ai minori

E' di 79 persone identificate e 5 locali sanzionati il bilancio dei controlli congiunti di polizia, carabinieri, municipale e guardi di finanza la scorsa notte nei quartieri della movida di Torino.



L’attività, iniziata alle 20 del sabato sera, si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: Piazza Santa Giulia, via Borgo Dora, Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe, oltre al quartiere di San Salvario.



Complessivamente, sono state controllate 79 persone e 17 locali pubblici, 5 dei quali sono stati sanzionati. Due esercizi di via Matteo Pescatore e uno di Lungo Po Cadorna sono stati sanzionati per musica alta e schiamazzi. Un esercizio di via Vanchiglia e un altro di corso San Maurizio sono, invece, stati sanzionati per la vendita di alcolici a minorenni.