Donna scomparsa a Torino, il figlio fa un appello sui social: "Aiutateci a ritrovarla"

"Lei è mia madre, si chiama Fulvia Bonfanti e ha 51 anni. E' scomparsa il giovedì 29 giugno, l'ultimo luogo noto è il CAF di via Pietro Micca, dove si era recata per prendere un appuntamento verso le 17". Comincia così l'appello tramite social di un ragazzo che denuncia la scomparsa della madre a Torino.

"Poco dopo, l'ultimo contatto telefonico con mio nonno(suo padre) informandolo che sarebbe tornata a casa a breve, dopodichè il nulla. Non abbiamo più sue notizie da allora. Il telefono è spento, tutti i suoi amici noti a noi non sanno niente, e non risulta in nessun ospedale. Indossava dei jeans corti, una maglietta a maniche corte beige, un paio di sneakers blu e una borsa a tracolla scura. Se qualcuno avesse qualche informazione, qualche notizia, qualsiasi cosa, per favore contattatemi. Il mio numero è 3311514853".