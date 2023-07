“A piedi tra le nuvole”: dal 9 luglio al colle del Nivolet percorribile a piedi la strada a 2.612 metri

Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet torna come ogni anno la chiusura al traffico motorizzato nei giorni festivi di luglio e agosto, in coincidenza con l’iniziativa “A piedi tra le Nuvole” promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dalla Città Metropolitana di Torino. La strada è stata riaperta venerdì 9 giugno ed è percorribile fino ai 2612 metri del Colle del Nivolet.

La chiusura festiva della Provinciale 50 dal Km 11+550 al Km 18+400 per tutte le categorie di veicoli a motore, dalle 9,30 alle ore 18 dalla diga del Serrù al Colle del Nivolet e dalle 9,30 alle 16 in discesa dal Colle del Nivolet al lago Serrù riguarda le domeniche 9, 16, 23 e 30 luglio, le domeniche 6, 13, 20 e 27 agosto e martedì 15 agosto.

Sono inoltre istituiti il limite di velocità di 40 km orari e il divieto di sosta permanente dal km 11+550 al km 18+400, incluse le aree con funzione di piazzole di interscambio per gli autobus-navetta nelle località Agnel e Losere. La sosta è consentita solo ed esclusivamente nelle aree adibite al parcheggio, indicate dalla segnaletica nelle località Serrù, Losere, Rifugio Chivasso, Bastalon e Rifugio Savoia. Le deroghe al divieto di transito nei giorni festivi riguardano i mezzi agricoli destinati alle attività agro-silvo pastorali, alle opere idraulico-forestali, alle operazioni di pronto soccorso, vigilanza forestale, antincendio e di pubblica sicurezza, i mezzi utilizzati per il servizio pubblico e i veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività commerciali e impegnati nelle manifestazioni previste, i veicoli per il trasporto collettivo di persone e quelli muniti del contrassegno “invalidi”.

“A PIEDI TRA LE NUVOLE”, UN PROGETTO DI TURISMO SOSTENIBILE

Come sottolineano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la Consigliera metropolitana delegata al turismo, alle attività produttive e allo sviluppo economico, Sonia Cambursano, e il Consigliere metropolitano delegato ai trasporti Pasquale Mazza, “nell’ambito dell’iniziativa A piedi tra le nuvole, oggetto di un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Torino e il Parco Nazionale Gran Paradiso, con la chiusura festiva della Provinciale 50 del Nivolet i due Enti lanciano un segnale preciso di impegno per la sostenibilità del turismo montano e dell’escursionismo. Ispirato ai principi della mobilità sostenibile, A piedi tra le nuvole è un progetto nato una ventina di anni orsono per favorire gli spostamenti a piedi, in bici o navetta al Colle del Nivolet, offrendo un’occasione di vivere e conoscere il territorio del Parco nel rispetto dell’ambiente”.

Dopo aver lasciato il proprio mezzo al parcheggio del Lago Serrù, che anche quest’anno sarà a pagamento con tariffa giornaliera di 5 euro, si può decidere di raggiungere il Colle del Nivolet a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da GTT. Sarà inoltre disponibile dal lunedì al sabato un servizio gratuito di bus navetta feriale da Locana al Colle del Nivolet, grazie al contributo dei Comuni di Ceresole Reale, Noasca e Locana e del Parco Nazionale Gran Paradiso e di Turismo Torino e provincia.

Le informazioni dettagliate sull’iniziativa “A piedi tra le nuvole”, sui servizi di bus navetta, sulla possibilità di noleggiare biciclette e sulle escursioni gratuite con le guide sono disponibili nel sito Internet del Parco Nazionale Gran Paradiso alla pagina www.pngp.it/nivolet/programma

SCOPRI PARCO

Ogni domenica e ogni ora tra le 10,30 e le 15,30, è possibile partecipare a “Scopri Parco", un’escursione al Colle del Nivolet con una guida del Parco lungo un breve itinerario dedicato ad un tema specifico. Per partecipare alle escursioni è sufficiente presentarsi 10 minuti prima dell’orario al punto informativo delle guide del Parco in località Serrù o nel luogo indicato come luogo di ritrovo. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, 25 persone.

A PIEDI TRA LE NUVOLE IN FAMIGLIA

“A piedi tra la nuvole in famiglia” è una passeggiata a partecipazione gratuita e a misura di bambino intorno al Lago Serrù con le guide del Parco, alla scoperta delle bellezze naturali, con visita alla mostra permanente “Le Torbiere d’Alta Montagna”, giochi e piccole attività naturalistiche, dalle 15 alle 16,30. Il ritrovo è a al punto informazioni del Parco in località Serrù. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 0124-901070 o scrivere a info.pie@pngp.it. Le prenotazioni si raccolgono al punto informazioni del Parco in località Serrù.

IN BICI TRA LE NUVOLE

In Valle Orco i punti di noleggio biciclette sono presenti: nell’area attrezzata Nusiglie, telefono 349-6957441; al camping Casa Bianca di Ceresole Reale in borgata Brengi, telefono 349-3693312/340-0808076; al camping Villa di Ceresole Reale, telefono 346-5792146; al bar Lo Sciatore in borgata Chiapili di sotto, telefono 347-9601880; al Big Paradise Fun Park di Ceresole Reale in borgata Borgiallo sul Lungolago; telefono 349-7856050. In Valle Soana le biciclette sono noleggiabili alla Locanda Pont Viej di Ingria, telefoni 342-323384/338-5640022/0124-418326.